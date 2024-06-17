阪神傳奇名將竟是王建民粉絲？糸井嘉男邀約合照　猶記經典賽對決

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糸井嘉男昨（16）日擔任兄弟開球嘉賓，在正式投球之前，還做了4下伏地挺身，對應自己「筋肉超人」的綽號，全場球迷也響起掌聲。完成伏地挺身後，糸井嘉男轉了轉自己的手臂，臉不紅氣不喘地將球投出，兄弟王凱程也順利將球接下，贏得滿堂彩。
在兄弟官方YouTube的影片中，可以看見糸井嘉男見到王建民時，先是一邊自我介紹一邊握手後，便向王建民說道：「我是你的球迷。」接著，糸井嘉男提起過去2人曾經交手：「2013年經典賽的時候，我們有對決過，但最後被陽岱鋼接殺了。」顯見對於那次交手相當印象深刻。
靦腆相約合影 壯碩體格被稱讚
糸井嘉男隨後也比出拍照的手勢，示意詢問能否和王建民拍下合照，兩人露出微笑合影過後，糸井嘉男讚嘆王建民的身高真的好高，而王建民則是稱讚他的體格非常壯碩。
糸井嘉男在過去選手時期，以壯碩的體格聞名，曾經一度訓練到體脂率僅剩8％，即便受傷也能靠著驚人的恢復能力，在2、3天後回到場上，因而被賦予了「筋肉超人」的外號，尤其在退役後，似乎有越練越壯的趨勢。
糸井嘉男小檔案
綽號別稱：よっぴ、宇宙人、筋肉超人
出生日期：1981年07月31日（42歲）
身高體重：188公分 98公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手→外野手
出生地點：日本京都府與謝郡岩瀧町（現：與謝野町）
最高學歷：日本近畿大學
職棒經歷：
- 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊（2004年～2012年）
- 日本職棒歐力士猛牛隊（2013年～2016年）
- 日本職棒阪神虎隊（2017年～2022年）
- 日本職棒明星賽：2009～2018
- 洋聯上壘率王：2011、2012、2014
- 洋聯打擊王：2014
- 洋聯盜壘王：2016
- 洋聯外野手最佳十人：2009、2011、2012、2014、2016
- 洋聯外野手金手套：2009～2014、2016
- 洋聯月間MVP：2009/06、2012/09
- 央聯月間MVP：2019/06
- 洋聯高潮系列賽MVP：2012