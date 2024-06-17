中職測試會128人參加！張育誠轟首發全壘打　偶像真的就是張育成

阪神傳奇名將竟是王建民粉絲？糸井嘉男邀約合照　猶記經典賽對決

▲中信兄弟舉行「阪神甲子園球場日」邀請阪神虎名將糸井嘉男開球，透露自己是王建民的球迷，並邀約合影。（圖／翻攝自CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）
▲中信兄弟舉行「阪神甲子園球場日」邀請阪神虎名將糸井嘉男開球，透露自己是王建民的球迷，並邀約合影。（圖／翻攝自CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

記者林之越/綜合報導

阪神傳奇球星竟是王建民粉絲？中信兄弟上周末在台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」主題活動，3天湧入近7萬人次。昨（16）日特別邀請阪神虎的傳奇名將「筋肉超人」糸井嘉男壓軸開球，在兄弟官方YouTube頻道釋出的花絮影片中，他見到兄弟投手教練王建民，竟直呼自己是王建民的球迷，還有些緊張的詢問是否能夠合照。此外，井嘉男也對2人在2013年經典賽的交手過程記憶猶新

我是廣告 請繼續往下閱讀
見面就說是球迷　猶記經典賽對決

糸井嘉男昨（16）日擔任兄弟開球嘉賓，在正式投球之前，還做了4下伏地挺身，對應自己「筋肉超人」的綽號，全場球迷也響起掌聲。完成伏地挺身後，糸井嘉男轉了轉自己的手臂，臉不紅氣不喘地將球投出，兄弟王凱程也順利將球接下，贏得滿堂彩

在兄弟官方YouTube的影片中，可以看見糸井嘉男見到王建民時，先是一邊自我介紹一邊握手後，便向王建民說道：「我是你的球迷。」接著，糸井嘉男提起過去2人曾經交手：「2013年經典賽的時候，我們有對決過，但最後被陽岱鋼接殺了。」顯見對於那次交手相當印象深刻

靦腆相約合影　壯碩體格被稱讚

糸井嘉男隨後也比出拍照的手勢，示意詢問能否和王建民拍下合照，兩人露出微笑合影過後，糸井嘉男讚嘆王建民的身高真的好高，而王建民則是稱讚他的體格非常壯碩

糸井嘉男在過去選手時期，以壯碩的體格聞名，曾經一度訓練到體脂率僅剩8％，即便受傷也能靠著驚人的恢復能力，在2、3天後回到場上，因而被賦予了「筋肉超人」的外號，尤其在退役後，似乎有越練越壯的趨勢。


糸井嘉男小檔案

綽號別稱：よっぴ、宇宙人、筋肉超人

出生日期：1981年07月31日（42歲）

身高體重：188公分　98公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：投手→外野手

出生地點：日本京都府與謝郡岩瀧町（現：與謝野町）

最高學歷：日本近畿大學

職棒經歷：
 

  • 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊（2004年～2012年）
  • 日本職棒歐力士猛牛隊（2013年～2016年）
  • 日本職棒阪神虎隊（2017年～2022年）
特殊事蹟
 

  • 日本職棒明星賽：2009～2018
  • 洋聯上壘率王：2011、2012、2014
  • 洋聯打擊王：2014
  • 洋聯盜壘王：2016
  • 洋聯外野手最佳十人：2009、2011、2012、2014、2016
  • 洋聯外野手金手套：2009～2014、2016
  • 洋聯月間MVP：2009/06、2012/09
  • 央聯月間MVP：2019/06
  • 洋聯高潮系列賽MVP：2012
資料來源：台灣棒球維基館

糸井嘉男開球先做伏地挺身！對2013經典賽中華隊「敬禮」印象深刻

賺爛了！兄弟大巨蛋3戰吸6萬9624人破紀錄　票房+商品賣破7300萬

42歲周思齊百盜達陣！拔大巨蛋壘包紀念　史上第9位千安百轟百盜

32,988象迷擠爆大巨蛋！兄弟寫中職最高紀錄　阪神商品狂銷破千萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生