鏟屎官注意！誤以為喵星人不出門免打疫苗 台中12人慘收3萬罰單
貓奴小心破財！千萬別以為家裡的喵星人從來不出門，就不必打狂犬病疫苗。根據《動物傳染病防治條例》規定，每年為犬貓進行狂犬病疫苗的補強注射，是飼主的義務，違者將面臨3至15萬元的罰鍰，台中市政府去年裁處12件，今年加強抽查，目前已裁處12件，其中5件是貓，7件是狗，且貓咪的開罰比例有逐年上升趨勢。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府動物保護防疫處表示，狂犬病是人畜共通傳染病，會從野生動物傳播至家庭寵物，動保處7月2日起至8月底，將在狂犬病高風險區和醫療資源缺乏區持續舉辦25場「犬貓狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動」，為台中市民提供免費的犬貓狂犬病疫苗和晶片注射服務。
動保處表示，活動僅提供犬貓狂犬病疫苗和晶片注射服務，飼主須年滿18歲、設籍台中市；犬貓須滿3月齡、不限品種；只要攜帶身分證和寵物前往活動地點即可參加活動。免費犬貓狂犬病疫苗施打各場次時間地點，可參考台中市動保處網站。
動保處提醒，飼主必須每年為犬貓進行狂犬病疫苗的補強注射，違反者將面臨3萬元至15萬元的罰鍰，近來貓咪的開罰比例有逐年上升趨勢，因為大部分飼主以為貓養在家裡不會出門，所以沒有必要打疫苗。市府將持續加強抽查，並對違反規定者進行裁處。