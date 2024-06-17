范冰冰穿大馬古裝！擔任親善大使暢遊馬六甲　大啖當地美食

中國女星范冰冰自從在2018年捲入逃漏稅風波後便將演藝事業移向海外，繼今年四月受邀擔任泰國潑水節女神後，近日又受馬來西亞馬六甲州政府委託擔任親善大使，入境隨俗換上當地設計師製作的傳統服裝，並大啖當地美食，受到當地粉絲夾道歡迎。 我是廣告 請繼續往下閱讀 范冰冰去年便和大馬現任國王伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）合影留念，當時便引來馬來西亞網友的熱情支持，紛紛盼望她多來馬來西亞。如今網友的願望成真，前幾天她分別穿上兩套標誌性的傳統服飾卡峇雅（Kebaya），一套為細緻的白色花卉蕾絲上衣搭冰藍色緞面裙，出自馬來西亞設計師品牌KHOON HOOI的設計；另一套點綴繽紛花卉的粉色上衣搭繁花盛開圖案藍裙的套裝則是Kenny Loh Couture之作，她均在髮際別上大紅花，並戴上葫蘆造型耳環，以華麗造型亮相。▲范冰冰擔任馬來西亞馬六甲旅遊親善大使。（圖／翻攝自Instagram）她也發出吃馬來西亞美食的影片和照片，並在說明欄留下五個大拇指圖案象徵對食物的高評價。除了吃美食的照片和影片，范冰冰今（17）日更公開她在宴席上一展歌喉的影片，和穿著傳統服飾的美照，相當寵粉。 View this post on Instagram A post shared by Fan Bingbing 范冰冰 (@bingbing_fan)范冰冰曾傳出簽下「陰陽合約」的逃漏稅風波，遭到中國大陸娛樂圈封殺、演藝事業全面停擺；後來轉往好萊塢發展拍攝女同志電影《Green Night》，還與連恩尼遜一起演出《疾凍救援2》，近年來積極接受來自東南亞或其他國家的演藝邀約，今年更頻繁現身香港、出席上流社會晚宴聚會，除夕夜還與父母搭遊艇欣賞維多利亞港夜景，疑似已經定居在香港。▲范冰冰此次暢遊馬來西亞受到粉絲熱烈歡迎。（圖／范冰冰工作室微博）台灣排名第二！全亞洲勞工活力排名曝 我國僅次於越南繼台灣和尼泊爾之後！泰國同婚法案有望過關 總理將辦盛大宴席連首富都說好看！《金孫爆富攻略》登上BBC 泰國票房衝破三億元中國深圳一家5口喝湯中毒！2人送加護病房 只因誤放「這東西」