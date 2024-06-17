蘋果瘦身計畫啟動！最薄iPad Pro只是開頭 iPhone 17變「超薄」
蘋果5月推出新款iPad，有M4晶片iPad Pro 和M2版iPad Air ，兩款皆推出11吋和13吋，台灣也已經開賣，其中iPad Pro 不僅是目前最貴的iPad，還是最薄機型，外媒爆料，iPad Pro M4版本只是蘋果瘦身計畫的開端，到了明年技術會更成熟，蘋果可能會推出iPhone 17 Slim ，可能會用來取代現行的Plus版本。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果目前推出最頂規的iPad Pro，配置可以超越筆電等級的M4晶片，在性能、效能都能有更好表現，螢幕部分，有全新Ultra Retina XDR 顯示器，且螢幕除了大之外還超薄，11 吋機型厚度5.3公釐，更大的13吋機型更薄，只有5.1公釐。根據《彭博社》最新爆料指出，iPad Pro 只是蘋果「瘦身計畫」的第一步，之後 iPhone 與 MacBook都會跟進推出更薄機型。
據了解，從 iPad Pro 開始，蘋果就期望打造最輕、最薄的機種，且不只是喊喊口號，《彭博社》分析蘋果已經找到新方法讓設備變得更加輕薄，同時還能塞進新功能，但今年iPhone 16系列可能來不及，推測會在明年的iPhone 17有望看到全新的變化。
蘋果準備大瘦身的計畫和日前外媒《TheInformation》以及分析師Jeff Pu的推測不謀而合，外傳，蘋果正在開發「iPhone 17 Slim」，而從命名來看，不難猜測會是以輕薄為賣點。此外，不只有手機，MacBook Pro和Apple Watch都會有更輕薄的設計，頗值得期待。