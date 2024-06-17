星座專家唐綺陽也來演戲！驚喜曝光角色：我跟吃脫不了關係
星座專家唐綺陽跨足演員，出演新型態短影音台劇《都市懼集》，驚悚詮釋「沒有鬼的恐怖故事」，她在單元之一的「商圈」中飾演美食評論家，品嚐由主廚黃河特製的高級料理，憶及在高級餐廳拍攝過程中，唐綺陽不僅過足戲癮，更大吃美食，打趣表示，「我的角色肯定跟吃脫不了關係。」
記者林奕如／台北報導
不過她坦言此次算是正式挑戰戲劇演出，「以往我都是客串演出專家，要我當我自己，那這樣子就不是演戲啦，所以這次飾演不是我自己，但又是我專長的角色。」此次對手演員是金鐘視帝黃河，讓她表演起來十分放心，也體驗到演員拍攝工作的辛苦，「真的充分感受到演戲不輕鬆、不簡單，他們都要好早起哦，然後要非常有耐心，也要把自己當成注入靈魂的工具和自覺，演戲真的滿有趣的。」
另一位名人演員是脫口秀主持人曾博恩，曾客串電影的他，此次在《都市懼集》的「辦公大樓」單元中，飾演總是能識破下屬惡作劇手法的主管，就在他生日這天即將迎來更大的「驚喜」。曾博恩打趣形容，這次的角色猶如「號稱濁水溪以北最受歡迎的上班族」，表面上人緣非常好，但大家私底下可能沒有那麼喜歡他，對此他開玩笑喊：「我想說我怎麼可能演這種，在辦公室裡面講笑話，然後大家只是為了給面子給我哈哈哈的角色，這跟我平常一點都不像。」
全劇以34個極短篇故事，集結成6大單元，卡司共78位演員，呈現潛藏恐懼的六大都市樣貌，包括「大眾運輸、夜生活、公寓、辦公大樓、商圈、住宿」，圍繞在都市裡人與人之間的冷漠自私，與從未察覺都市日常潛藏的問題與後果，日常無聲的街巷、人聲鼎沸的商圈、表面寧靜的住宅大樓，透過每集不一樣的都市場域，直窺種種細思極恐的核心，你所不知的恐懼事件隨時發生 。