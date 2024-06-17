日本能登半島成「黑暗旅遊」景點？震後觀光客詭異增加

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根據共同社報導，對於觀光客數量莫名激增，有些人認為對於旅遊業的成長是正面的，因為當地民眾也擔心地震造成遊客數量下降，且這是了解該地現今實況的一種方式。
以重災區「輪島朝市」為例，這是當地號稱具有千年歷史的早市，在強震後還發生大規模火災，建築物付之一炬，卻吸引不少遊客趁著日本黃金周特地前往拍下破壞殆盡的照片。
報導提到，一名來自日本富山市的50歲男子騎著摩托車來到現場，他表示自己每年都會來能登，儘管在新聞媒體上看到報導知道發生什麼事，實際到現場仍讓他感到相當震驚，但他表示自己不是純粹來遊玩，還帶了醫療用品和其他物資前來，希望能幫助當地災民。
另一名騎著自行車的40多歲男子，在騎自行車橫越日本各地期間，從東京附近的埼玉縣來到了該地。 他表示，計劃在自己的旅遊部落格中寫下輪島之旅的見聞。
專家表示，人們親眼目睹這場災難是有好處的，只要是關注事件的歷史價值，而不是關注發生的死亡和悲劇，並敦促遊客繼續支持能登半島。
目前因地震中斷的交通運輸逐步恢復，遊客能更方便地前往當地，一些餐廳也重新開業，因此部分當地居民也歡迎遊客前往。
當地經營花店的店家則表示，近來有自九州鹿兒島縣來的司機向她問路，讓她感到相當驚訝，但相較於店家和餐飲業者，當地居民則不願遊客以「純屬好玩來看熱鬧」的理由前來見證這場災難。
金澤大學觀光學教授Akira Ide指出，日本民眾對於黑暗旅遊，有強烈的不合適觀感。因2011年3月日本東北部地區發生地震和海嘯後，前往災區參觀的遊客，同樣遭受批評。
教授提到，黑暗旅遊能讓遊客思考重建狀況，因為他們可以發現媒體沒有報導的事情，了解災難第一手資料。同時，遊客應充分顧慮受災民眾處境。
最後，他也呼籲遊客後續可透過捐款和其他措施為能登半島地區提供財政支持，例如「故鄉稅」計劃，該計劃允許人們將部分稅款指定給特定的城市。