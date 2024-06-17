身障者怨搭機不便！爭取「飛行無障礙」 民航局、航空業者說話了
無奈身心障礙者出國仍不便，台灣身心障礙者自立生活聯盟等民間團體今（17）日舉行記者會，向交通部民航局喊話要求「飛行無障礙」應擬定明確有力的規範，對此，民航局表示，已與桃機公司成立推動小組，討論建立統一指引，而部分航空業者也說明，班機內有機上輪椅提供使用，也都有保留放置1台可折疊式手動輪椅的空間，空服人員也會協助行動不便旅客登機與下機、放置或取下隨身行李或輔具、飛行途中往返洗手間。
記者林莞茜／綜合報導
今日記者會上，身障民間團體指出，身心障礙者在搭飛機時常常遇到很多困難，像是無障礙服務不齊全、資訊不清、電池規範不一、拒絕機邊托運、移位輔具與機場設施設備不足、地勤人員重複詢問需求等，甚至在遇到不同的工作人員會有不一樣的限制及處理方式。
對此，民航局回應，為服務身心障礙旅客，民航局除要求各航空站與民航業者需在官網設置專區，也在民航局官網建立平台連結相關網頁。同時，為了持續 推動無障礙空運環境，民航局已與桃機公司共同成立通用化無障礙交通環境推動小組，身障團體統一指引的建議，將盡速由小組討論。
而航空公司也做出回應，華航表示，各機隊均配有輪椅，方便旅客在座位及洗手間行動，且華航飛航的多數機場均設有空橋及升降設備；星宇也稱所有機型都有準備1台機上輪椅提供使用，每架班機也都有保留放置1台可折疊式手動輪椅的空間，但因額度及尺寸有限，才會建議在班機起飛前24小時透過客服或填寫「線上表單」提出申請，僅是考量各個乘客使用的輔具型態不同，涉現場地勤人員都會在當場進一步詢問細節。