雄中儀隊為公益而走　挑戰28天極限環台賽

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雄中自2022年第10屆九天盃開始，由該校教官孫一弘推廣發起，從第10屆分段賽高雄至花蓮豐濱試水溫，到第二年部份學生報名參賽全程完賽，今年延續傳統第三年，終於完整組成一隊7人的隊伍，代表「雄中儀隊」參加極限環台賽。
7名儀隊學生中，其中暑假後升2年級的學生孫秉浩曾參與極限環台，但沒有走完全程，這次他與父親孫足承一起挑戰環台，父子檔2人都信心滿滿說一定會走完全程。孫足承原是雄中主任教官，於3年前甫退休，身兼高雄中學畢業校友、參賽選手家長等多重身份。他多次參與九天徒步環島賽事，父子檔2人都說珍惜這次相處機會，能夠一起挑戰共同目標。
來自科學班1年級女生王庭甄，今年是首次挑戰分段單日選手，除了是雄中唯一參與環台賽的女生，也是高雄中學以男生為多數的少數女同學，更是今年雄中儀隊的首位女生隊員。她在學校除了辛苦練習儀隊動作，也參與過日本橘高校樂儀交流演出。
「人生的精采，不只課堂的學識，更要加上勇於挑戰突破的淬鍊！」九天團長許振榮指出，過去在許多學校應邀演講跟宣傳推廣時，學生多將重心置於課業上，無法空出較長時間來參與挑戰，非常希望能透過雄中這樣積極參與的歷程，號召更多青年學子、學校社團暑假組隊來參加，藉由極限環島行腳的方式，推廣年輕人踏出戶外勇於挑戰自我。
此外，雄中儀隊更延續三年來的傳統，用自身能量回饋社會幫助弱勢，在臉書「微笑南臺灣 為公益而跑」活動粉專，用實際行動與社福機構合作，在環島過程中為高雄在地社福機構推廣勸募。