深入新住民在地築夢故事！移民署訪視列車「抵嘉」

我是廣告 請繼續往下閱讀
首站來到番路鄉訪視新住民黃淑雲女士，黃淑雲來台17年，負責掌管全家人一日三餐。剛來台時完全不懂廚藝，在多年研究下，研發出融合家鄉與台灣口味的創意料理。
黃淑雲在家人的支持下萌生創業想法，承租一處廢棄餐廳，與具有園藝專長的先生重新整頓。在兩人的共同努力下，原本的廢棄餐廳蛻變成為一處秘境花園。她將自己的努力成果轉變成實際的創業行銷計劃，也獲得第10屆新住民及子女築夢計劃評審委員肯定，運用獎金實現創業夢想。
友善耕種自然生態田 收穫雙贏的筊白筍
此外，謝文忠一行人訪視的另一位新住民葉小麗女士，她與配偶藍賀士先生在八掌溪畔承租農地種植筊白筍。為了兼顧美味與健康，以自然農法栽種，堅持不施用任何農藥，所耕種的筊白筍園「賀麗的自然生態田」已通過自然農法種植認證。
葉小麗透過第10屆新住民及子女築夢計劃補助，購置相關設備，由先生及孩子學習操作挖土機整理種植園區。在家人的共同努力下，種植出來的筊白筍不僅安心又美味，還可以達到環境保護及永續發展的雙贏目標。
訪視新住民協會 體驗剪紙藝術之美
最後拜訪位於樸子市水道頭文創聚落的嘉義縣青翼文化產業協會，理事長趙春梅女士熱心公益，致力於推廣陶藝及剪紙工藝。不僅向社區、學校提供免費軟陶教學課程，並承租水道頭文創聚落成立工作室，作為協會活動據點，成為新住民多元文化學習基地。
謝文忠一行人在趙春梅的指導下，現場體驗剪紙的樂趣，將平凡無奇的紙張變身成一幅藝術品。趙春梅表示希望借由藝術創作課程，讓更多人瞭解美學教育的重要性，讓美學融入生活中，進而豐富生活、熱愛生活。
謝文忠表示，我國新住民及其子女人數合計已突破百萬人，政府持續致力建立友善多元的移民環境。提供新住民各項照顧輔導服務，並善加運用新住民發展基金資源，推動「新住民及其子女築夢計劃」、「培力與獎助學金計劃」及「新住民子女多元文化培育營」等計劃。透過公部門與民間團體攜手合作，公私協力落實新住民照顧輔導。協助新住民及新二代都能夠在台灣共好共榮，發揮所長，成為國家未來長遠發展的新力量。