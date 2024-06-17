教育部合作加州大學柏克萊分校 每年獎助5名赴美讀博台生
教育部今（17）日與美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley，UC Berkeley）續簽「台灣-柏克萊加州大學獎學金」合作備忘錄，每年遴選5名台灣學生赴美攻讀博士學位，至於學雜費、生活費則由教育部與該校共同分攤，期盼藉此共同培育頂尖人才，鼓勵更多青年學子開啟不同的人生旅程。
記者林則澄／台北報導
教育部表示，「台灣-柏克萊加州大學獎學金」合作備忘錄2017年首次簽署，當時僅限化學領域學生申請，2020年換文續約，擴大全校各個領域皆可申請，一共錄取21名台灣博士生，今年雙方第二次續約，5年的效期當中每年遴選5名台灣學生，每名受獎學生獎助期限4年，學雜費、生活費則由教育部與加州大學柏克萊分校共同分攤。
教育部政務次長葉丙成表示，教育部支持優秀學子前往國外頂尖學府深造，這項合作除了深化雙方關係，亦可鼓勵年輕世代勇於追求夢想，尤其對於想要了解先進的學術研究內涵，成為頂尖國際學者的青年，提供獎學金幫助累積充沛學術量能。
葉丙成指出，台灣2020年與美國簽署《台美教育倡議》以來，雙方教育合作越加緊密，目前美國在台灣求學學生約有3100名，台灣在美國留學學生2萬餘名，其中約有250人就讀加州大學柏克萊分校，教育部也很歡迎加州大學柏克萊分校學生來台灣進修或是學習華語。
教育部表示，目前已與20所世界排名百大的國外大學合作設置博士生獎學金，總計培養387名青年學者，UC Berkeley的學術影響力享譽全球，歷年已有110位校友為諾貝爾獎得主，本項計畫將可延續、深化與加州大學柏克萊分校等優秀學府的學術合作交流，共同培育頂尖人才，亦能協助青年學子一圓出國夢想，開啟不同的人生旅程。