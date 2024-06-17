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理想混蛋《換日線》巡演將開跑！搶先曝驚喜：有彩蛋歌曲

▲理想混蛋7月起將進行《換日線Bestart》巡演，搶先預告演出內容、七週年驚喜，並透露有彩蛋歌曲。（圖／挺音樂提供）
▲理想混蛋7月起將進行《換日線Bestart》巡演，搶先預告演出內容、七週年驚喜，並透露有彩蛋歌曲。（圖／挺音樂提供）

記者朱祖儀／綜合報導

新生代人氣樂團理想混蛋2024巡迴演唱會《換日線Bestart》，將於7月起巡迴七個城市、九場中小型Livehouse演出，門票開賣即被小混蛋（粉絲暱稱）立刻秒殺！而這次理想混蛋《換日線Bestart》也將一次帶來兩種版本的演出，不僅是久違的「不插電」專場演出，更透露雙版本的演唱會都各自安排了一些「彩蛋歌曲」，一定是小混蛋們感到驚喜連連的內容。他們也感謝「挺音樂!」計畫在這次巡迴演唱會成為相挺的夥伴、謝謝一路支持的小混蛋們，正積極籌海外巡演、成團七週年要慶祝「七年之癢」。

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過去一年裡，理想混蛋完成了重要的里程碑，接連站上北流、高流的大型舞台，更是唱遍星馬、香港等城市；在三專《半熟理想》簽唱會時被小混蛋的熱情影響，理想混蛋表示，大型演唱會結束後，其實有點懷念可以與歌迷更貼近互動的表演形式。因此在2024巡迴演唱會《換日線Bestart》特別策劃了回到昨日-不插電唱聊版、迎接明日-Full Band千人版，「希望能與大家好好的聊聊天、互動一下！」

▲理想混蛋【換日線Bestart】巡演，預告演出內容、七週年驚喜。（圖／挺音樂提供）
▲理想混蛋這次巡演有九場中小型Livehouse演出，門票開賣就被搶光。（圖／挺音樂提供）
理想混蛋更開始回憶起上一次的不插電編制，竟然已要追溯到2019年了，重回這樣既熟悉又陌生的演出形式，他們坦言是有點小緊張，但也有點興奮，也因在練團上會需要同時準備兩種版本的練習，對團員們來說真的是非常密集、高強度地在準備，不過整體心情上非常放鬆的，可以預想得到跟小混蛋們在巡演時，會有很多好玩的事情發生，所以在練團時氣氛也相當歡樂。

這次的巡演演出中，雙版本都各自安排了一些「彩蛋歌曲」，會是鮮少在現場聽到的歌；此外，不插電唱聊會的部分有特別準備一些「翻唱」的曲目，也預留了互動的時間，邀請現場的小混蛋一起聊天、玩遊戲，相信整個巡演的內容一定是會讓小混蛋們感到驚喜連連的。

在巡迴演唱《換日線Bestart》前 ，理想混蛋官方YouTube頻道更發布新企劃「Origin Sessions」，精選三專《半熟理想》四首曲目，目前已發佈〈沒有名字的地方〉、〈請、謝謝、對不起〉、〈各自的模樣〉、〈離開的一路上〉，團員們在決定歌曲上非常有共識，這四首曲目除了在專輯中有相當的代表意義，也很適合不插電的呈現。在錄音過程則是採用「同步錄音」的方式，也代表只要雞丁、阿哲、建廷、Look有一人失誤就要整首歌從頭來過，也算是考驗著大家的默契。

▲理想混蛋【換日線Bestart】巡演，預告演出內容、七週年驚喜。（圖／挺音樂提供）
▲理想混蛋官方YouTube頻道發布新企劃「Origin Sessions」，目前已發佈四首曲目。（圖／挺音樂提供）
提及這次巡演受到「挺音樂！音樂靠山計畫」的支持，理想混蛋描述在出道初期，也是努力自立自強、想盡辦法使用身邊所有的資源，同時透過募資的方式籌措專輯的資金，來產出屬於自己的音樂作品。因此看到「挺音樂！音樂靠山計畫」願意提供支持給音樂人，而且支持標的不侷限在作品，甚至也包含演出，覺得這是一個很有彈性的形式。很希望能夠看到更多在音樂路上努力的夥伴和新星獲得幫助之後，在作品或是演出上都可以跨出重要的那一步！

最後他們更不忘感謝小混蛋們一路的支持，在台灣的《換日線Bestart》一票難求，不過他們也有努力在安排海外更多城市的場次，也歡迎到時候大家陪著理想混蛋、帶著「換日線」到處去旅行。更加碼預告今年10月就是理想混蛋成團的七週年，正策劃著一些有趣的事情，要和大家一起慶祝「七年之癢」，不管是新作品、線上線下活動，理想混蛋都不會停下腳步的，永遠也有滿滿的驚喜要給大家。

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