看好高雄城市魅力！天成逸旅「舶寓高雄」七月試營運

金屬中心攜手台東大學開發山難救助新利器

▲「5G山難救助合作與交流簽署儀式」與會貴賓合影。（圖／金屬中心提供）
▲「5G山難救助合作與交流簽署儀式」與會貴賓合影。（圖／金屬中心提供）

記者陳美嘉／高雄報導

近年來登山運動風氣盛行，為守護登山者的生命安全與提升救援效能，金屬中心日前在臺東霧鹿砲台進行多機編隊搜救模擬，將無人機作為訊號中繼站，強化山區通訊的穩定度，精確定位待救者所在位置，加速搜救的過程。此外，也與臺東大學簽署「合作與交流備忘錄」結合學術量能與專業知識，強化AI識別於山難救助的辨識技術與應用範疇，提升受難者存活機率並降低搜救人員可能面臨的風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金屬中心副組長楊光勳向副署長林俊秀說明無人機多機編隊運行方式。（圖／金屬中心提供）
▲金屬中心副組長楊光勳向副署長林俊秀說明無人機多機編隊運行方式。（圖／金屬中心提供）
金屬中心董事長林仁益表示，此次與臺東大學合作，不僅因為臺東群山環繞，擁有嘉明湖等多條登山秘境，而且臺東大學在校長鄭憲宗領導下，已累積多元化領域數位應用理論及實務豐富經驗，不僅曾與數發部數產署簽訂「智慧感知系統強化產業韌性發展計畫」，並透過延展實境(Extended Reality)等技術強化韌性應變體驗，可加快推動無人機於山難救助的使用。

林仁益指出，未來將會以5G通訊與無人機飛控介面相互整合來強化國內山區搜救系統，再強化山難救助之技術應用與學術整合，透過由無人機實際操演與模擬山難情境，提升通訊傳遞與山難者的定位與搜救方式，強化國內災害應變的救援能力。也期待與臺東大學合作，能將應用技術持續深化，在帶動國內業者提升研發技術量能外，又能守護國民的生命財產安全。

搶暑假國旅商機　義大兩飯店推聯住專案

看好高雄城市魅力！天成逸旅「舶寓高雄」七月試營運

雄中儀隊為公益而走　挑戰28天極限環台賽

興連城「清璞」熱銷九成封盤　台鋼啦啦隊、妖嬌現身與買家同樂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生