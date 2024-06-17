金屬中心攜手台東大學開發山難救助新利器

近年來登山運動風氣盛行，為守護登山者的生命安全與提升救援效能，金屬中心日前在臺東霧鹿砲台進行多機編隊搜救模擬，將無人機作為訊號中繼站，強化山區通訊的穩定度，精確定位待救者所在位置，加速搜救的過程。此外，也與臺東大學簽署「合作與交流備忘錄」結合學術量能與專業知識，強化AI識別於山難救助的辨識技術與應用範疇，提升受難者存活機率並降低搜救人員可能面臨的風險。
記者陳美嘉／高雄報導
金屬中心董事長林仁益表示，此次與臺東大學合作，不僅因為臺東群山環繞，擁有嘉明湖等多條登山秘境，而且臺東大學在校長鄭憲宗領導下，已累積多元化領域數位應用理論及實務豐富經驗，不僅曾與數發部數產署簽訂「智慧感知系統強化產業韌性發展計畫」，並透過延展實境(Extended Reality)等技術強化韌性應變體驗，可加快推動無人機於山難救助的使用。
林仁益指出，未來將會以5G通訊與無人機飛控介面相互整合來強化國內山區搜救系統，再強化山難救助之技術應用與學術整合，透過由無人機實際操演與模擬山難情境，提升通訊傳遞與山難者的定位與搜救方式，強化國內災害應變的救援能力。也期待與臺東大學合作，能將應用技術持續深化，在帶動國內業者提升研發技術量能外，又能守護國民的生命財產安全。