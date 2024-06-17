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以色列「戰術停火」才掀分岐！納坦雅胡今解散戰時內閣

▲以色列總理納坦雅胡今(17)日宣布解散戰時內閣。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列總理納坦雅胡今(17)日宣布解散戰時內閣。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

以色列與哈馬斯的戰火持續九個月，以色列軍方昨日突宣布，為緩解加薩走廊嚴重人道危機，將在加薩南部拉法區域實施「戰術性停火11小時」。此項宣布引爆以色列內部分歧，以色列官員稱，總理納坦雅胡以及戰時內閣事前皆不知情，並對此事頗為不滿。然而，今(17)日事態稍變化，納坦雅胡今宣布解散戰時內閣。

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以色列軍方在拉法地區實施戰術停火，自當地時間上午8時起到傍晚7時，開放凱雷姆沙洛姆過境點（Kerem Shalom），允許更多人道援助進入。

然而，以色列媒體耶路撒冷郵報報導提到，一名以色列官員指出，納坦雅胡事先並對此事不知情，同時也引發以色列極右翼以及部分戰時內閣的反彈聲浪，對於軍方策略性停火強力譴責。

值得注意的是，領導納坦雅胡執政聯盟當中一個民族主義派宗教政黨的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）也對策略性停火強烈譴責，強調這項停火決定很「愚蠢」，不論是誰做得決定都應該下台。

今日事態出現些許變化，由於以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）自9日晚間因不滿納坦雅胡的戰後計畫，宣布辭職後，班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）不斷表達想加入戰時內閣成員，但其極右翼成員身分，可能加劇與美國等國際盟友之間的緊張關係，使得各方近一周關注納坦雅胡是否會在近期解散戰時內閣。

根據路透報導，一名以色列官員17日表示，納坦雅胡解散由六名成員組成的戰時內閣，不過，納坦雅胡與與這些官員的磋商仍在持續，根據以色列媒體Ynet報導指出，納坦雅胡這項決定並不意外，因原成員僅有納坦雅胡信任的對象，包含國防部長加蘭特(Yoav Gallant)、親密盟友戰略事務部長德默爾(Ron Dermer)和沙斯黨領導人德里(Aryeh Deri)等人組成。

事實上，解散戰時內閣並不意味戰事終止，以色列軍隊今仍繼續在拉法市進行攻擊，根據以色列媒體耶路撒冷郵報指出，大多數觀察家認為，此舉是納坦雅胡為避免班吉維爾和財政部長斯莫特裡奇(Bezalel Smotrich)兩名極右翼加入戰時內閣，所採取的重要手段。

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