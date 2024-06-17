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搬秋海棠地圖要顧立雄「反攻大陸」？林俊憲酸翁曉玲：慈禧再世！

▲翁曉玲拿著秋海棠中國地圖，要國防部長顧立雄承認這是中華民國疆域，此舉形同要「反攻大陸」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲翁曉玲拿著秋海棠中國地圖，要國防部長顧立雄承認這是中華民國疆域，此舉形同要「反攻大陸」。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳威叡／台北報導

國民黨立委翁曉玲今（17）日時拿出中國秋海棠地圖（包含外蒙古），要國防部長顧立雄承認這是中華民國疆域，此舉形同「反攻大陸」。對此民進黨立委林俊憲表示，是想跟沿線10幾個邊境爭議國家宣戰嗎？翁大立委是慈禧再世吧，酸「翁大立委，天天都精彩。」

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林俊憲表示，不想承認中華人民共和國存在，可以理解，但翁曉玲知不知道，秋海棠地圖爭議根本不在兩岸議題內，而是會引發所有沿線國家的領土爭端？台灣已經容納不下翁大立委的野心，現在要跟10幾個國家開戰了？

林俊憲說，要了解秋海棠地圖有多荒謬，看蒙古國跟中華民國的關係就知道，外蒙獨立最早可追溯到清末，因國力衰退，對新疆、西藏、蒙古這三塊非傳統漢地的控制力越來越弱，再加上俄國及後來的蘇聯趁中原混亂介入，策動蒙古獨立，所以從1911年中華民國成立以來，事實上沒有統治過外蒙古。

林俊憲說，時間快轉到二戰後，最荒謬的一段來了。1946年，蔣介石國民政府和蘇聯簽訂《中蘇友好同盟條約》，中華民國承諾尊重外蒙獨立公投結果，並正式發出公告承認外蒙獨立，到這裡一切都還正常。

既然如此，那怎麼後來又出現秋海棠？原來是國民黨敗退台灣後，1953年，翻臉撕毀和蘇聯的條約，連帶「撤回」對外蒙獨立的承認，又把蒙古國畫回地圖上，用這張「最中幻想地圖」洗腦台灣人幾十年。

林俊憲表示，從時序可以發現，行憲當下的1948年，外蒙早已正式獨立，因此並非《憲法》中「固有之疆域」，這點甚至2012年馬政府時期的陸委會也官方承認過。而既然已承認蒙古國，那就代表秋海棠不僅不具現實意義，連「幻想」的用處都沒了。

林俊憲說，結果2024年，法學博士翁大立委，卻拿著這張馬英九認證的幻想地圖，在國會殿堂上，要國防部長承認是我國疆域？「翁大立委是違憲上癮了嗎？』

最後林俊憲表示，翁大立委自己也是洗腦的受害者之一，深信國立編譯館神話幾十年，到現在都不知道史實，拿錯誤的認知出洋相，倒也怪可憐的，喊話不要一個民進黨立委，都比國民黨還熟悉自己過去幹過的事，「還要回頭來教你們，好嗎？」

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