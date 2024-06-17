美重量級人物拜訪大同！簽訂合作意象書 助攻美國重電、綠能業務
繼今（2024）年4月中取得北美變壓器UL實驗室認證後，大同公司今（17）日表示，美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）及前議員麥可．J．拉穆魯 （Michael Lamoureux）參訪大同公司總部，大同公司王光祥董事長、沈柏延總經理親自迎接貴賓蒞臨，雙方就美國電力基礎建設需求交換意見，就重電相關業務討論，看好此次洽談合作創造雙贏。
記者魏妤庭／台北報導
麥克‧赫卡比擔任阿肯色州長長達11年，也是現任阿肯色州長莎拉桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）的父親，莎拉桑德斯亦為川普擔任美國總統時期之白宮發言人。赫卡比家族是川普重要的盟友，在美國政壇深具影響力。此行由麥克‧赫卡比率領議員來台，不僅具有當地官方色彩，更有其重要性及指標性。
大同公司表示，美國政府有計畫將電網逐步汰舊換新，並進行能源轉型、建置AI資料中心，相關計畫會導致用電耗能增加、變壓器需求大幅上升，使得重電設備缺口擴大。此次麥克‧赫卡比到訪，雙方除了將簽訂合作意向書外，也將協助大同在美國發展重電業務及綠色能源相關事業，為進軍美國市場再添助力，擴展事業版圖。
此外，大同公司表示，此次麥克‧赫卡比也參觀位於總公司內、儲能事業開發商美的智能公司，並與美的智能董事長、大同公司董事黃寶慧在業務發展交換意見，現場相談甚歡。
美的智能公司目前已取得台灣東部重要儲能案場及電力饋線，將於近期開始建置儲能設備，兩年內也會參與台電電力交易平台服務，成為台灣東部地區穩定供電的核心，未來也將加入強固台灣電力電網穩定供輸行列。