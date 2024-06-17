提升學子英語力！「美濃書香鑽石聯盟」成績亮眼

為提升學生英語能力，美濃地區國中小成立「美濃書香鑽石聯盟」，從小學課程起輔導通過檢定。高市府教育局副局長黃盟惠說，此項結合社會資源、學校教育密切合作共同推動提升英語學力的計畫，試辦三年以來成果卓越，不但通過全民英檢的人數大增，也在今年的會考成績上顯著的提升，大大的縮短所謂的「城鄉差距」，足以推廣到全國各地成為良好範例。
記者陳美嘉／高雄報導
113學年度提升英語力往下扎根專案實施計畫即將開辦，16日在美濃國中舉辦週六英檢班的親子說明會，由副局長黃盟惠主持，吸引美濃區對全民英檢有興趣的國小高年級、國中生家長與學生參加，會中也特別邀請參與學習的學子，分享學習到取得通過英檢心得。
龍肚國中的四位代表九年級鄭郁諺、劉展均、陳楷翰、劉耿豪分享經驗時，感謝慷慨捐款的計畫經費的熱心教育人士，以及老師們的認真教導，幫助他們能順利通過英檢，他們說，為單字、文法不要死背要活用，而且要多做題目，做多了就會有好的手感。至於口說部分平時盡量多與外師練習對話才能臨危不亂。
國立鳳山高中退休教務主任羅禎祥說，國中小時代的英語能力對日後高中、大學及以後的求學和就業影響非常大，而成功的首要條件就是學生和家長要有強烈的投資意願，先有強力想學好的企圖心，在熱心人士的捐助及學校老師的努力下很容易成功。
美濃國中校長利文鳳也說，學生在國三畢業前能取得英語初級以上合格證書者，就能在各項就學與考試取得加分採計，更重要的收穫是學生的英語能力能夠大大地提升，可說是一舉兩得。