以行動與海共生共融！國家海洋研究院舉辦國家海洋人才培育論壇

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海洋委員會副主任委員黃向文表示，國家海洋人才培育論壇為國家海洋日系列活動之一，今(113)年國家海洋日的主題為「探索海洋迎風啟航」，持續呼應聯合國世界海洋日的主題「喚醒新的深度(Awaken New Depths)」，希冀人類在對海洋的理解、同情、合作跟承諾上，能夠有更大的深度，也建立國人海洋思維，展現對海洋深度的承諾，更以台灣史觀，看見台灣創造的光榮歷史，迎向未來。
國家海洋研究院院長陳建宏指出，此次國家海洋人才培育論壇，希望能透過我國各區域夥伴的加入，共同達到2030所訂定的海洋10年目標，實現永續海洋的願景，以接軌國際，朝建構海洋典範國家邁進。
陳建宏說，我國正在初步尋求區域合作夥伴，歡迎對於 Sea Grant 計畫有興趣的企業、法人、NGO 團體、地方組織參與，也希望20年後，能回望Sea Grant的發展，能感受到與有榮焉。
此一國家海洋人才培育論壇，邀請韓國仁荷大學海洋科學系教授禹承範，分享韓國的實際做法和成功經驗，為我國的初期規劃提供指引，並由與會的國內12所大專院校教授針對海洋產業創新與發展、海洋生態保育與永續及海洋公民參與與影響，從海洋研究、海洋服務和海洋教育等3個方面分享他們的見解，且說明各大學現有的海洋資源量能及未來的海洋政策建議作為依據。