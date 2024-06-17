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他嫌雲林「存在感超低」！眾打臉：隱形富豪一堆　還是最強宗教地

▲雲林縣境內還有著大名鼎鼎的北港朝天宮，每年白沙屯媽祖白沙屯媽祖進香，都會吸引大批信眾跟隨朝聖。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）
▲雲林縣境內還有著大名鼎鼎的北港朝天宮，每年白沙屯媽祖白沙屯媽祖進香，都會吸引大批信眾跟隨朝聖。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）

記者潘毅／綜合報導

「一點都沒存在感！」近期有網友在論壇上發文點名「雲林縣」，卻想不出當地有何知名景點或是特色，「只知道是個地名」，沒想到貼文曝光後，立刻引來許多鄉民打臉，不但揭露了雲林「隱形富豪」超多的真相，還有當地的風俗特色也都被挖出。

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一位鄉民在PTT上發起討論，提到台灣各個縣市不管是商業發展，還是旅遊觀光，基本上講得出城市名字，就有一些印象存在，「唯獨雲林，既想不到任何觀光旅遊景點，也想不到有什麼商業發展。」隨後更補槍，講到雲林2個字，「只知道是個地名，連去都不會想去，跟其他縣市比起來，沒人發現雲林在台灣一點也沒存在感嗎？」

▲「古坑綠色隧道」是雲林縣內第三名的景點，1至12月共有176萬人到訪。（圖／取自觀光署網站）
▲「古坑綠色隧道」是雲林縣內第三名的景點，1至12月共有176萬人到訪。（圖／取自觀光署網站）
貼文曝光後，卻意外引發其他鄉民提出各種事蹟來打臉，「雲林農產大縣欸，你餐桌上的東西很多都從那來的」、「西螺休息站很有名阿」、「劍湖山也在雲林縣內」、「北港朝天宮沒聽過嗎？香火鼎盛欸」、「布袋戲偶的故鄉」、「西螺很有錢的」。

▲西螺農會的存戶中有許多隱形富豪，更讓當地農會存款逐年上升。（圖／翻攝西螺農會）
▲西螺農會的存戶中有許多隱形富豪，更讓當地農會存款逐年上升。（圖／翻攝西螺農會）
全台灣最富農會在雲林！西螺人存款突破200億

事實上，全台灣最有錢的農會，並不在北部，而是中南部的雲林縣西螺鎮農會，當地人口僅只有4萬5479人，但是當地農會的存款於2022 年11月份時，就已經突破200億元。

當地農會大約有1萬名會員，平均下來每個戶存款約200萬元，不過其實當地存款超過1000萬的有200多人，還有部分人有著有破億積蓄。不過這些農民在當地的生活依舊簡樸，出入都開著農耕用的小貨車代步，完全呈現了「隱形富豪」的字面意義。

▲西螺農會的存款再2022 年11月份時，已經突破200億元。（圖／翻攝西螺農會）
▲西螺農會的存款再2022 年11月份時，已經突破200億元。（圖／翻攝西螺農會）
雲林還是宗教聖地！劍湖山、布袋戲也都在這

事實上，雲林縣境內還有著大名鼎鼎的北港朝天宮、北港武德宮及西螺福興宮等三大廟宇，據交通部根據觀光署資料統計，2023年人氣廟宇冠軍就是「北港武德宮」，整年度共有834萬9800人次到場朝聖，第二名同樣是雲林的「北港朝天宮」，整年度遊客高達780萬5900人次；西螺福興宮則是在《Social Lab社群實驗室》2022年度調查中，奪下第八人氣廟宇，因此說雲林是台灣的宗教聖地，一點也不為過！

▲劍湖山世界迎接白沙屯媽的粉紅超跑，限時兩天推出「粉紅旋風」優惠，門票下殺3折起。（圖／劍湖山提供）
▲知名遊樂園劍湖山世界也在雲林境內。（圖／劍湖山提供）
此外，雲林境內還有著國高中生校外教學必定去過的劍湖山樂園，民國60年代紅遍全台灣的「雲州大儒俠－史艷文」，也是由雲林縣虎尾鎮黃俊雄先生所打造，還有近年竄起的「古坑綠色隧道」等，只要深入了解，就能知道台灣每個地方，都有不同層面的風貌與美景！

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