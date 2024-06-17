他嫌雲林「存在感超低」！眾打臉：隱形富豪一堆　還是最強宗教地

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貼文曝光後，卻意外引發其他鄉民提出各種事蹟來打臉，「雲林農產大縣欸，你餐桌上的東西很多都從那來的」、「西螺休息站很有名阿」、「劍湖山也在雲林縣內」、「北港朝天宮沒聽過嗎？香火鼎盛欸」、「布袋戲偶的故鄉」、「西螺很有錢的」。
全台灣最富農會在雲林！西螺人存款突破200億
事實上，全台灣最有錢的農會，並不在北部，而是中南部的雲林縣西螺鎮農會，當地人口僅只有4萬5479人，但是當地農會的存款於2022 年11月份時，就已經突破200億元。
當地農會大約有1萬名會員，平均下來每個戶存款約200萬元，不過其實當地存款超過1000萬的有200多人，還有部分人有著有破億積蓄。不過這些農民在當地的生活依舊簡樸，出入都開著農耕用的小貨車代步，完全呈現了「隱形富豪」的字面意義。
雲林還是宗教聖地！劍湖山、布袋戲也都在這
事實上，雲林縣境內還有著大名鼎鼎的北港朝天宮、北港武德宮及西螺福興宮等三大廟宇，據交通部根據觀光署資料統計，2023年人氣廟宇冠軍就是「北港武德宮」，整年度共有834萬9800人次到場朝聖，第二名同樣是雲林的「北港朝天宮」，整年度遊客高達780萬5900人次；西螺福興宮則是在《Social Lab社群實驗室》2022年度調查中，奪下第八人氣廟宇，因此說雲林是台灣的宗教聖地，一點也不為過！
此外，雲林境內還有著國高中生校外教學必定去過的劍湖山樂園，民國60年代紅遍全台灣的「雲州大儒俠－史艷文」，也是由雲林縣虎尾鎮黃俊雄先生所打造，還有近年竄起的「古坑綠色隧道」等，只要深入了解，就能知道台灣每個地方，都有不同層面的風貌與美景！