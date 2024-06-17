王柏融4成大王太厲害！金本航河、豊島顯挑戰中職測試會有原因

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金本航河與豐島顯都是廣島出身，兩人共同在硬式青少棒球隊府中廣島2000打球，不過高中兩人分別就讀武田高校與創成館高校，兩人在考慮是否要升學在日本念大學還是繼續打球時，出現了台灣的選項，並且看到U18台灣（王彥呈等人）的好表現，因此決定來文化大學就讀，也希望以球會友，學好中文。
金本航河比較是體型大、有爆發力的類型，豐島顯比較是「均衡」，巧打，以及有速度等類型，且豊島內外野都可以守備，比較有優勢。
金本航河也因為前隊友谷岡楓太在2020年育成選秀會中，被歐力士隊以第2指名選中，以支度金300萬日圓、年薪220萬日圓（約60萬台幣）入團，他曾在練習比賽中飆出152公里，因而被歐力士隊相中，當時金本送他一件印有「台灣」的T恤，也引發話題。
兩人來台的理由差不多，金本希望學中文，讓自己更有機會上場磨鍊，豊島則是在高中被狂操體能，每天跑步等，來到台灣發現打球也可以很自主的方式，因此十分享受在台灣的大學生涯。
此外，文化大學有王柏融、蘇智傑等不少學長在中職，這也是兩人選擇就讀文化大學的理由，豊島強調，台鋼「大王」王柏融過去在中職有4成打擊率，真的很厲害，未來也希望可以跟他一樣在中職有機會打出好成績。