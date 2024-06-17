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節能創能減碳！產業園區管理局辦低碳解決方案成功案例分享

▲產業園區管理局高屏分局舉辦低碳解決方案成功案例分享研討會。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
▲產業園區管理局高屏分局舉辦低碳解決方案成功案例分享研討會。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局高屏分局，日前在該分局林園產業園區服務中心會議室，舉辦低碳解決方案成功案例分享研討會，期能協助輔導產業園區內廠商從溫室氣體排放量檢核、碳盤查、導入智慧能源管理系統，實踐低碳轉型，達成淨零碳排目標。

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▲產業園區管理局高屏分局舉辦低碳解決方案成功案例分享研討會。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
▲產業園區管理局高屏分局舉辦低碳解決方案成功案例分享研討會。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
產業園區管理局高屏分局低碳解決方案成功案例分享研討會，是由產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠主持，該分局林園產業園區服務中心主任黃成龍、金屬工業發展中心組長林原誌、義守大學EMBA 執行長李建興、殷聖節能泵浦公司總經理吳漢明，以及中華民國產業發展總會、TASS節能創能減碳聯盟夥伴與會。

▲產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠致詞。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
▲產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠致詞。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，ESG的推動已勢在必行，企業如何先求有再求好，是今(113)年可以持續努力的方向，她說，溫室氣體範疇一跟範疇二的盤查以及確信，相信園區內廠商都已經在執行，但這只是序幕，未來須對接範疇三盤查，範圍跟複雜程度都比範疇一跟二來得高，因範疇三的盤查牽涉到企業整體價值鏈，尤其是企業的上下游供應鏈的碳排，占一般製造企業總體碳排達6至8成，因此，供應鏈碳排數據的蒐集與揭露，對於企業做好碳排管理至關重要，所以，一定要提早進行準備及規劃。

▲產業園區管理局高屏分局舉辦低碳解決方案成功案例分享研討會。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
▲產業園區管理局高屏分局舉辦低碳解決方案成功案例分享研討會。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
至於在碳盤查後如何結合節能、創能、儲能等系統的軟體整合，可藉由此次分享會中的成功節能案例經驗有更多的啟發，感謝殷聖節能泵浦公司能帶領TASS節能創能減碳聯盟夥伴提供案例分享，這12家夥伴公司在節能/創能/儲能/減碳/智能等，均可提供廠商不同專業的協助，該分局也期待雙方能激起更多的合作火花，來提升ESG的推行。

在低碳解決方案成功案例分享研討會中，針對溫室氣體管理目標，並結合節能、創能、儲能、系統軟體整合，透過低碳解決方案提供成功節能案例經驗分享給與會企業能源用戶，活動現場並由TASS節能創能減碳聯盟夥伴設置攤位，提供各種節能技術項目，包含節能補助申請、泵浦系統、綠能 儲能、冷卻水塔等服務窗口，以提供與會業者諮詢及申請。

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