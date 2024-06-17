PLG總冠軍賽／新北國王90：82聽牌！林書豪缺陣　奧帝G4狂轟28分

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上一場比賽國王在驚滔駭浪中，靠著林書緯的關鍵三分球守住主場，取得系列賽2：1領先。但今天球隊主將林書豪因為腳部不適，已赴長庚醫院進行檢查與治療，進入每日觀察名單（day-to-day），確定缺席今天的總冠軍賽G4。除此之外，國王今天還變陣沒有登錄曼尼高，而是讓許久沒打的米歇爾進球出賽名單。
開賽後領航猿打出10：3的攻勢，不過國王靠著努力拚搶，將分數追趕上來，首節兩隊三分球投射的效率都很高，領航猿3投3中，國王則9投6中，該節打完雙方戰成29：29平手。
次節領航猿進攻當機，長時間得分出現困難，不過國王在進入中場前的一段時間也冷卻下來，僅以48：48領先1分，兩隊唯一上雙的球員是李愷諺的10分，領航猿這邊以周儀翔9分為最高。
奧帝關鍵三分 率隊鎖定勝利
第三節國王重整旗鼓，10投8中的超高命中率，瞬間拉開一波18：6的攻勢，將分數拉開到雙位數，同時領航猿的進攻節奏也被打亂，很多出手都不太合理，若非盧駿翔的壓哨三分，還會落後更多分數，三節打完以61：73落後到12分。
末節領航猿急起直追，不過國王這一場比賽的進攻效率始終維持高檔，在該節進入最後50.6秒時，奧帝投進鎖定比賽勝利的三分球，比出「Night Night」手勢，帶領球隊拿下聽牌一勝。
在林書豪和曼尼高缺陣的情況下，奧帝今晚三分球10投5中，特別是末節最後兩分鐘2次假動作晃開防守者後的外線命中，讓領航猿士氣全無。他賽後也喊話國王球迷「再一勝」，讓現場響起如雷歡呼。