賀家兄弟來看PLG季後賽！可惜林書豪沒上　賀博：他就像我的導師

我是廣告 請繼續往下閱讀
賀博、賀丹體驗台籃氣氛 可惜林書豪沒打
賀丹和賀博的父親是美國人，母親則是台灣人，兩人的體能都很出色，賀博身高196公分在場上打後衛，是全美排名26-100名的四星高中生，未來發展很被看好。賀丹正在念NCAA一級名校康乃爾大學（Cornell University），打法偏向二號。
賀丹和賀博去年有代表中華隊打瓊斯盃，他們表示自己大概是兩天前回來的，目前就是在進行訓練，瓊斯盃結束後也會再多待幾天。談到今天來到PLG看球，賀博說今年感受到球場很有能量，比賽節奏很快，大個子可以做很多事情，球風非常快。賀丹也同意弟弟的說法，看到自己以前的一些隊友打球很興奮，希望第5戰可以看到林書豪上場。
去年打國家隊結識不少朋友，賀丹和賀博今天在球場見到不少中華隊熟人，賀博笑說：「賽前雖然沒機會和前隊友們有機會溝通，我看到小白（白曜誠）時確實有一些回憶，國王隊那邊也有一些藍隊成員。」
今天林書豪因為腳部不適，所以確定不能打G4，賀家兄弟也難掩失望，不過也理解，希望G5林書豪可以上場，「林書豪因傷不能打，媽媽早上已經有跟我說了，希望第5戰能夠看到他上陣。」
賀博談林書豪啟發：他就像是我的導師
賀博此前透過哈佛大學教練牽線連絡上林書豪，透露對方就就像是自己導師一樣，「我們贏州冠軍的時候他有私訊我，我常常上YouTube看他的精華影片」。而賀丹則是說，從林書豪身上學到要永遠保持準備好心態，永遠把握住機會，直言自己對林書豪有一球把Kobe推掉進球，在場上無所畏懼。
賀丹和賀博的母親臧珍卓在這次短暫的訪問結束前，也主動上前分享自己對於兩個兒子來台打國家隊的想法：「去年在瓊斯盃打完後，他們把在中華隊的經驗分享給社團和學校，因為他們的影響，很多隊友也在找尋在國家隊打FIBA比賽的機會。這種文化交流是雙向的，今年又再來相信舞台越來越大，可以讓美國也看到亞洲人這麼努力。」