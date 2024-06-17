派偉俊女友是她！婁峻碩才剛保證「單身」 新歡照片曝光粉絲傻了
現年24歲的混血創作歌手派偉俊，近年來因唱了歌曲〈忘記你〉、〈Try〉、〈保護你〉而爆紅，累積不少粉絲，也在圈內擁有好人緣。由於今年有不少藝人宣布結婚、懷孕等好消息，讓粉絲們對派偉俊的感情狀態十分好奇，但好友婁峻碩出面解答，透露他擔保派偉俊目前是「單身」的狀態，沒想到意外釣出本人回應，派偉俊曬出照片表示自己已有新歡，而這名「女友」的身分，則讓粉絲相當傻眼。
記者施以慧／綜合報導
日前有網友在Threads上發文詢問：「2024年那麼多藝人求婚成功、懷孕，那會不會派偉俊也有女朋友了？」沒想到歌手婁峻碩在留言區解答：「他沒有，我敢保證，這讓我很擔心。」讓粉絲笑翻，紛紛表態：「我也很擔心，他是不是你小老婆」、「還是有男友」、「你比小派（派偉俊）本人還急？」
沒想到隨著這條貼文的熱度飆升，也意外釣出派偉俊本人出面回覆，只見他曬出1張照片，還寫下：「？」表達自己真的有女友，讓粉絲相當吃驚，沒想到定睛一看，照片中的女子竟是女團NewJeans的19歲成員Hanni，讓粉絲笑到不行，紛紛留言：「哈哈哈哈哈哈」、「我快笑瘋」、「我準備好整形了。」而由於這次派偉俊曬出的照片，加上了塑膠卡套，另一派網友也回覆：「終於不是裸卡了，好欣慰」、「裝卡套了」、「下次裝個硬卡套！」而婁峻碩則是以一個「我的天啊！」的表情包回覆，可見兩人的好交情不假。