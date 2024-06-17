無人泡麵店最強對手出現！家樂福「神級服務」曝光　佛心價被讚爆

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「家樂福這種服務真的頂了！」今（17）日有民眾在臉書《爆廢公社》上分享，自己前往家樂福採購時，意外發現賣場內增設了「代客煮」攤位，提供了市面上各種人氣泡麵，只要單包泡麵價格再額外付「30元費用」，賣場人員就幫忙料理，還會加入「非籠飼雞蛋」以及「季節鮮蔬」。
一旁還附設內用區域以及飲水機提供客人使用，這讓當場目睹的原PO忍不住驚呼，「這對出外人真的太友善了啦！不用準備器具、泡麵、配料、場所、瓦斯、水、電及後續的清潔問題。」
不少網友看完後，也紛紛驚呼「價格很可以欸」、「30元幫忙煮好，吃完不用洗碗，還有雞蛋跟蔬菜，這我真的會買單」、「比無人拉麵店便宜很多…」、「這真的佛心價欸！省下開伙麻煩，還有加雞蛋蔬菜，有看到會願意試看看」。
「代客煮」效仿韓國自助店！家樂福服務再進階CP值打趴前輩
據了解，家樂福這項「代客煮」服務，的確是參考了來自韓國的自助泡麵概念，目前還在試營運中，第一波在內湖店與彰化店現蹤，未來若民眾反應良好，也很有可能在其他賣場中出現。除此之外，「代客煮」能煮的還不只泡麵，在家樂福賣場內生鮮區購買指定水餃，只要加20元即可現場幫忙代煮。
「代客煮」對比目前各大校區附近都有開設的「無人泡麵店」，後者店內泡麵賣的比市價要貴上一倍，吃一次就要花至少100元，而家樂福的泡麵售價，則與賣場內部相同，一包維力炸醬麵、統一肉燥麵只要16元，再加30元就能代客料理，最低46元就能吃到有菜有蛋的泡麵，CP值完全打趴了前輩。
與無人泡麵店亦敵亦友！「這間家樂福」24小時能吃到
雖然家樂福推出了「代客煮」服務，讓市面上「無人泡麵店」的地位倍受威脅，但其實在家樂福桃園經國店的賣場裡，也能看到「無人泡麵店」的蹤跡，而且也是24小時營運，未來有機會也會在其他24小時營業的家樂福裡現身。