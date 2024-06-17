蘿莉塔男友提議「邊看成人片」同步親密運動！她睜眼看見1幕氣炸
女星蘿莉塔（李晨菲）去年接受男友戴偉智求婚，7月雙方登記結婚，同年8月便產下1女，儘管成為人母，口條流利的蘿莉塔仍然努力工作，時常上談話性節目分享感情經歷。蘿莉塔日前參加綜藝節目《女人我最大》的錄影，也在節目中透露與初戀男友的故事，她坦言男友竟在進行性行為時要求「邊看成人片邊親密運動」，雖然乍看之下沒什麼問題，不過蘿莉塔卻爆料男方後續誇張的行為：「他根本沒有在看我。」
記者施以慧／綜合報導
蘿莉塔在節目中透露，由於自己直到25歲以後，才交到第1任男友，對於親密關係的發展相當緊張，「我真的什麼都不會，我就是都會很聽男友的話。」因此，當男友提議可以一邊觀看成人影片，一邊發生性行為時，蘿莉塔欣然同意，「他說你也可以一起學，然後我就想說好像也滿合理，好像有道理。」
沒想到真的發生性行為時，蘿莉塔因為緊張和害怕，全程閉上眼睛，直到後來，蘿莉塔睜開眼睛想看男友時，才發現男友的眼神都在成人片上，「我就發現怎麼不太對，他根本沒有在看我，是有在做，他身體有在做事，可是臉是在看那個X片。」讓她相當傻眼，「譬如說我想親他，想要把他頭用過來，結果他居然把我推開，頭還撇過去，我當下非常生氣。」蘿莉塔後續也因為怒火中燒，而將電腦的插頭拔掉，沒想到男友卻突然暴怒，也因此讓原本甜蜜的房事，最後不了了之。