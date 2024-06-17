米可白與孫綻進展超快！脫口「要去做產檢」 本人曝真相粉絲笑翻
女星米可白和演員孫綻因八點檔《追分成功》而擦出火花，今年2月戀情曝光後，儘管媒體大肆報導，不過兩人仍時常在社群平台上隔空放閃，讓粉絲直呼：「閃到看不見手機螢幕！」而日前米可白竟在拍攝過程中透露自己要去醫院檢查，「我要去做產檢。」讓眾人驚呆，差點開玩笑脫口詢問男友孫綻是否知情，沒想到真相曝光，讓粉絲笑翻。
記者施以慧／綜合報導
米可白近日雖然忙著拍戲，不過也不忘與粉絲分享日常生活，今（17）日上午，米可白在IG上發表限時動態，表示自己最近實在太累，在拍戲過程中竟不慎講錯台詞，「這幾天好姐妹來（MC），加上睡得少，有累到，有一場戲是說：『建昌哥，不好意思，我要陪室友去做產檢。』結果我一開口：『不好意思，我等下要去產檢。』」讓劇組人員笑歪。
米可白的糗事曝光，粉絲也紛紛調侃，還不忘消費男友孫綻，「妳怎麼把妳個人的私事講出來」、「米米失誤也好可愛」、「產檢加油」、「這下換孫綻嚇死了」、「該不會假戲真做，那要恭喜啦！」也有許多粉絲提醒她要注意身體健康，適時休息：「加油， 找時間多多休息養精蓄銳，才能面對工作的挑戰」、「讓身體保持最佳狀態。」
事實上，其實米可白與孫綻兩人從未正式公開過戀情，不過兩人時常在IG貼文的留言區放閃，只要米可白發布動態，孫綻都會在留言區回覆，「謝謝你下凡來找我」、「乖乖」、「我偏要看。」諸如此類的甜蜜回應，雖然米可白總是回覆：「去拍戲。」但兩人的互動，仍讓粉絲覺得十分可愛，還直呼：「要被閃瞎了。」