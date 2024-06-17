永和警執勤突倒地！昏迷33天離世 同仁列隊慟喊：任務結束
新北市永和分局交通分隊長林佑政，從警32年，上月中旬執勤時突然倒下，同仁見狀後通報救護車送醫搶救，昏迷至今33天，今（17）日上午因多重器官衰竭不幸過世，享年53歲。當靈車行經分局時，分局長王耀輝率基層同仁列隊，向家屬敬禮致意，慟喊：「佑政學長任務結束、一路好走。」
社會組/綜合報導
據了解，林佑政出生南投縣，未婚，1992年自警專第9期畢業後，分發至台北縣交通警察隊服務、2007年調派永和分局交通分隊、2012年陞任永和分局秀朗派出所巡佐、2013年調任永和交通分隊小隊長。
林佑政從警迄今32年，每年考績均為甲等，記功26次、嘉獎1347次、警察獎章3枚，工作表現優異，又因擅長抓酒駕，被封為「酒駕剋星」，且他對同仁與後輩也相當照顧、人緣極佳。住院期間，新北市警察局長廖訓誠、分局長王耀輝等同仁，多次到醫院探望及慰問家屬，希望林佑政能夠儘早甦醒。
上月16日，林佑政執勤時突然倒下，倒臥在分隊駐地4樓，同仁發現後緊急通報，送往雙和醫院搶救，經斷層發現腦部有大量出血，在進行開顱手術後，昏迷至今，本來已於上月底轉入普通病房，不料狀況又突然惡化，本月14日轉入安寧病房，今日因多重器官衰竭不幸離世。
永和分局表示，對於優秀同仁驟然離世，深感不捨及遺憾，將積極爭取因公死亡撫恤，並全力協助家屬處理後事，同時希望同仁多注意自身健康，多運動並均衡飲食、定期健康檢查，以維持最佳狀態。