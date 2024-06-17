啦啦隊成員遭球迷嫌「竟然連她都拍？」 女神高EQ回1句話被讚爆
中信兄弟隊啦啦隊成員謝凱蒂，因為擁有混血外貌，長相又神似女星許瑋甯，被粉絲封為「小許瑋甯」，還在IG上收穫了20.6萬的粉絲。不過日前球場上的意外插曲，卻讓謝凱蒂十分心碎，她向粉絲分享了球迷前陣子在球場上的對話，其中1句竟是：「你竟然連謝凱蒂都拍？」把她當成無可奈何下的拍攝對象，讓謝凱蒂相當難過，不過也說出高情商回應，讓粉絲讚爆。
記者施以慧／綜合報導
謝凱蒂在Threads上透露，15日的球賽結束後，她從友人那裡，聽聞了球迷之間的對話，其中1句是：「哎唷！你竟然連謝凱蒂都拍？」另1名拿相機的球迷則感到無奈：「沒辦法！前面沒人了啊。」讓謝凱蒂相當難過。
謝凱蒂也坦言，雖然聽見殘忍的事實，不過自己正在習慣當中，還高情商回應：「這樣子的對話，好像也只能習慣。只能說抱歉啦！因為我們的站位是輪流的，請你們忍耐。」讓網友讚爆，還給予安慰：「我最喜歡拍浮誇的凱蒂了」、「每個人的喜好本來就不同，不用太過在意」、「人美遲早都會有人出現欣賞的，因為妳值得。」
而除了給予鼓勵的粉絲，就連中信兄弟應援團的團長小白也出面聲援，開玩笑表示：「哈哈哈，那下次我們倆從頭到尾都站在他（該球迷）前面好了，這樣會不會太壞。」而同為啦啦隊成員的短今，也表示自己類似的經歷也不少：「沒事～也常常有人用我對焦，在拍旁邊的女孩。」