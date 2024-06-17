奧帝變身Curry比「Night Night」！直言G4可能是生涯前5的代表作

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天在最後讀秒階段投進關鍵三分後，奧帝比出金州勇士當家球星Stephen Curry季後賽獨創的「Night Night」向對手道晚安的手勢，慶祝球隊在主場以3：1領先，拿下勝利。
奧帝賽後表示，「進了5個三分球真的很酷，我不在乎個人表現，但最後一球我能把握是很棒的事，隊友傳給我的球我能否投進，這我是我很在乎的事。另外我也要說，隊友路易士今晚打得很棒，不斷拆解對方防守對籃框施加壓力。」
例行賽三分命中率5成 奧帝透露夏天有苦練
奧帝今年奧帝三分球發揮相當穩定，例行賽13場比賽場均可命中2.5記三分球，命中率高達50%；首輪季後賽面對夢想家，他三分命中率也高達40%，已經成為國王重要的終結武器之一。受訪時記者要他聊聊自己這一季不可思議的外線手感，奧帝直言去年夏天有下功夫苦練，也很開心賽季的這個階段能夠在場上為球隊做出貢獻。
而談到今天第四節比出「Night Night」手勢，奧帝說自己季賽也曾比出這樣的動作，意思就是和這個動作的意思一樣，就是和終結比賽和對手說晚安。他也說在總冠軍賽這樣的大舞台爆發，這絕對是自己生涯「前10或前5佳」的比賽。
國王這個系列賽目前為止的防守表現相當出色，贏球的3戰都只讓領航猿拿到82分，主帥萊恩稱讚陣中球員的努力和韌性，稱球隊就是盡力讓領航猿的主力得分點打得不舒服，「盧峻翔是MVP級的球員，沃許本是最佳洋將，你沒辦法完全守住他們，但愷諺做得很棒，路易士也守得很好。」