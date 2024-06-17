覆議案後拚經濟！行政院擬8月成立經濟發展委員會

行政院長卓榮泰今（17）日宴請立法院衛環與司法及法制委員會立委餐敘，會後民進黨立院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，過程中卓榮泰提及，希望在國會改革法案覆議案落幕之後，將於8月擴大邀集產官學研優秀經濟意見領袖，成立經濟發展委員會，擴大民間參與，協助政院全力拚經濟。
記者陳威叡／台北報導
總統賴清德今日上午接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆理監事」時，強調新政府目標是拚經濟，同時期盼企業界在獲利之餘，也能考量對員工加薪。對此行政院長卓榮泰宴請綠委時也透露，在國會改革法案覆議攻防落幕之後，將於8月擴大邀集產官學研優秀經濟意見領袖，成立經濟發展委員會，擴大民間參與，協助政院全力拚經濟。
此外吳思瑤轉述，勞動部長何佩珊也提到《勞基法》修法，包括鬆綁65歲強制退休年齡，解決中高齡就業問題，這絕對是福國利民法案盼能快速通過；此外還有在野黨所提《就業服務法》修法，80歲以上免用「巴氏量表」的政策，目前有多元免評方案，可以有效協助需要的長輩快速獲得移工照顧，希望立委能支持勞動部立場。
另《全民健保法》本周要進行黨團協商，吳思瑤轉述，衛福部長邱泰源努力與在野溝通，並與醫界領袖對話，希望不要支持在野黨立委所提，強制修法把醫療點值提高到0.95元或1元，將全力向在野黨委員溝通，並強化和醫界重大領袖進行對話，希望大家不予支持在野黨委員所提版本，透過強制修法把醫療點值提高到0.95元或1元，如此將造成財政紀律困境，否則將陷入財政紀律的困境。