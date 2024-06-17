林書豪傷勢嚴重、恐生涯報銷？國王否認謠言：他正努力訓練趕上G5

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今天球隊主將林書豪因為腳部不適，已赴長庚醫院進行檢查與治療，進入每日觀察名單（day-to-day），確定缺席今天的總冠軍賽G4。除此之外，國王今天還變陣沒有登錄曼尼高，而是讓許久沒打的米歇爾進球出賽名單，有些耐人尋味。
雖然最終靠著奧帝轟下28分，以及路易士攻下23分11籃板的好表現，國王在主場取得3：1的領先，不過林書豪和曼尼高能否在這個系列賽剩下的比賽回歸，仍然受到關注，也將影響著戰局發展。
賽後受訪時，萊恩對此並未多談，只表示「我們還不知道（他們是否G5是否能上），還有幾天去考慮下一場的出賽名單」。至於對外界林書豪受嚴重傷勢、甚至有可能生涯報銷的傳聞，萊恩說自己我不會幫其他人說明，如果林書豪想要講，他自己會出來說。
不過，新北國王賽後主動透過公關否認此謠言，並強調林書豪傷勢情況就是每日觀察，他也持續訓練與治療希望能儘速歸隊期望能趕上下一場比賽。
領航員輸給殘陣國王 G5背水一戰
領航猿今天輸給缺兵少將的國王，總教練卡米諾斯坦言國王今天因林書豪和曼尼高沒打，而改變陣容和打法，反而讓球隊很不適應，今天開賽被投進太多三分，讓國王球員打出自信。
「今天最大的關鍵是國王打法和空間和以往不同，路易士不斷在籃下進球，讓我們球員在場上變得有些猶豫，特別是在第三節一開始的時間，太猶豫導致分數被拉開。希望我們下一戰能夠把握住G5，回來這裡打G6。」卡總最後如此總結。