外媒盤點美國總統大選「6大搖擺州」　各擁1項勝負關鍵議題

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報導點出6州各自擁有一項大選關鍵議題，足以引導，首先是亞利桑那，拜登在前次以0.3%的些微差距獲勝，由於亞利桑那與墨西哥接壤，美墨邊境移民問題成為焦點，拜登任內邊境移民人數創下新高，這為他帶來選舉難題，拜登本月稍早宣布計劃立即對在美墨邊境尋求庇護的移民實施重大限制，藉此消除移民問題帶來的亂象和政治負擔；對手川普則不斷揚言若再次當選總統，將大規模驅逐移民。另一方面，該州的墮胎問題近來也引發激烈辯論，成為全美的爆炸性問題。
喬治亞州則是因川普和其他18位共和黨盟友身陷干預選舉案件，被控非法試圖扭轉2020年大選川普在喬州以微弱差距輸給民主黨對手拜登的局面，正面臨上訴裁決過程，川普至少涉入4起案件，但干預選舉案件的開審日期，很可能拖到11月大選後，官司纏身是否會影響川普還有待觀察；另一方面，喬治亞州有33%的非裔美國人，是比例最高的一州，在前次大選為拜登翻藍發揮了重要關鍵作用。
擁有最多阿拉伯裔美國人的密西根州，在加薩戰爭中成為抵制以色列的象徵，這讓川普在該州競選過程逮到機會，不斷強調呼籲以色列應盡快結束加薩的行動。
內華達州在過去幾次選戰，民主黨都能驚險過關，但在本次的選前民調卻被共和黨扭轉局面，內華達州在疫情後的經濟復甦速度相較美國各州來得慢上許多，人口流失率和失業率也是全美最高。
賓州民眾感受到強烈的通膨帶來的影響，生活成本壓力增加，該州食品雜貨價格的上漲速度比其他州都要快，讓選民對經濟產生了不利的看法，川普亦頻頻在賓州攻擊拜登高物價問題。
最後的威斯康辛州，BBC特別點出，川普與拜登可能面臨獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr）的牽制，由於該州在前兩次選舉成為指標，川普與拜登極欲爭取選票，拜登更端出微軟在威斯康辛州的資料處理中心投資，作為他創造就業機會的證據，並藉此打擊川普在威州未能實現的承諾。