陸軍一兵釣蝦場遭砍9刀亡！家屬控遭人設局 警方公佈相驗結果
陸軍333旅的20歲王姓一兵，本月15日休假期間，與2名女性友人至屏東市某釣蝦場歡唱，卻因不明原因與不相識的17歲少年發生口角，慘少年持刀狂砍9刀身亡。警方今（17）日表示，目前已帶回7人調查，主嫌少年已由法庭裁定收容，並追查其餘人員有無涉案，另針對家屬怒控遭設局一說，警方也進行說明，並公布法醫相驗結果。
社會組/綜合報導
據了解，死者王兵為屏東縣鹽埔人，當天晚間9時許與2名女性友人前往釣蝦場歡唱時，巧遇正在1樓包廂狂歡的友人，雙方人馬便決定合併到2樓包廂一同玩樂，未料才進入包廂約5分鐘，餐點、酒水都還未上桌，王兵就與少年發生口角衝突，少年更在盛怒之下，掏刀朝王兵連砍多刀，王兵當場倒臥血泊，現場一哄而散。
店員發現異狀後報案，當警方獲報到場時，現場只剩王兵和同行的2名女性友人，緊急將人送醫救治，到院時已無生命跡象，其中手部有3處、腳部5處、背部1處刀傷，右大腿動脈遭劃破導致大出血，最終仍因傷勢過重宣告不治。
針對家屬質疑不只1人涉案且遭人設局，疑似遭多人圍砍，對此，屏東警分局表示，經法醫相驗初步檢視後，並無20處刀傷，確定王兵身上為9處刀傷，至於細節仍待解剖後鑑定。
此外，當天已逮獲2車7人到案，其中4人未成年，依現場跡證與在場人員說詞比對，並經調閱監視器後，確認當天動手犯嫌為1人，並未發現其他人持刀，兩方人馬是在1樓巧遇，應無設局可能性。
案發後，警方也已將該名涉案少年依現行犯逮捕，並依殺人罪移送屏東地院少年法庭裁定收容，將持續追查其餘人士有無涉案，持續調查釐清相關案情，依法究辦。