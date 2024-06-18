夜店攜帶「瓦斯火槍」惹議！孫安佐經紀人到案說明：我們不是白癡
藝人孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐，近期爭議不斷，先是在泰國呼麻鬧事被逮，之後又傳出攜帶「瓦斯火槍」現身北市信義區夜店。對此，17日深夜，孫安佐的朱姓經紀人，前往信義分局說明，他指出，當天攜帶的瓦斯火槍沒有殺傷力，且整個過程警方都在旁邊監控，他更強調「我們不是白癡」，表示「瓦斯火槍」並未具有殺傷力。
記者林盈君／綜合報導
據了解，17日晚間，孫安佐的朱姓經紀人現身說明，他表示，當天攜帶的火槍沒有殺傷力，且都是合法的，可以想成是「大型的打火機」，並不在《槍砲彈藥刀械管制條例》範圍內，且當天警方全程在旁監控，朱姓經紀人強調「我們不是白癡」，指出如果有違法，早就被警方帶走了。朱姓經紀人也透露，孫安佐正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦活動，屆時將公開展示作品。
對此警方指出，關於朱男主張槍枝無殺傷力部分，應將當日所攜火槍主動送驗，藉以釐清有無殺傷力之疑慮。
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