蘆洲老公寓驚見「未爆砲彈」！住戶整理儲藏室嚇壞　軍方帶回銷毀

夜店攜帶「瓦斯火槍」惹議！孫安佐經紀人到案說明：我們不是白癡

▲藝人孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐，近期爭議不斷，先是在泰國呼麻鬧事被逮，之後又傳出攜帶「瓦斯火槍」現身北市信義區夜店。（圖／NOWnews攝影中心）
▲藝人孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐，近期爭議不斷，先是在泰國呼麻鬧事被逮，之後又傳出攜帶「瓦斯火槍」現身北市信義區夜店。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林盈君／綜合報導

藝人孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐，近期爭議不斷，先是在泰國呼麻鬧事被逮，之後又傳出攜帶「瓦斯火槍」現身北市信義區夜店。對此，17日深夜，孫安佐的朱姓經紀人，前往信義分局說明，他指出，當天攜帶的瓦斯火槍沒有殺傷力，且整個過程警方都在旁邊監控，他更強調「我們不是白癡」，表示「瓦斯火槍」並未具有殺傷力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，17日晚間，孫安佐的朱姓經紀人現身說明，他表示，當天攜帶的火槍沒有殺傷力，且都是合法的，可以想成是「大型的打火機」，並不在《槍砲彈藥刀械管制條例》範圍內，且當天警方全程在旁監控，朱姓經紀人強調「我們不是白癡」，指出如果有違法，早就被警方帶走了。朱姓經紀人也透露，孫安佐正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦活動，屆時將公開展示作品。

對此警方指出，關於朱男主張槍枝無殺傷力部分，應將當日所攜火槍主動送驗，藉以釐清有無殺傷力之疑慮。

▲孫安佐傳出與經紀人前往信義區夜店，身上攜帶瓦斯火槍惹爭議，對此，三張犁派出所所長陳右霖說明案情。（圖／翻攝畫面）
▲孫安佐傳出與經紀人攜帶瓦斯火槍惹爭議，北市信義分局三張犁派出所所長陳右霖說明案情。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

孫安佐又惹事狄鶯無奈！一句話疑「隔空回應媽媽」：我已經夠強壯

孫安佐狀況頻頻！命理師20年前神預言被挖　揭露當初不敢說1危機

孫安佐攜瓦斯火槍街上走！警方通知經紀人到案　狄鶯8字無奈回應

孫安佐又出包？與經紀人跑夜店攜帶「瓦斯火槍」惹議　警方回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生