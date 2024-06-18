嗆不讓你活！她割斷命根子殺死家暴夫判8年 求交保：想抱抱兒子
桃園47歲的印尼籍魯姓女子，嫁來台灣20餘年，與丈夫生下一名兒子，卻長期遭丈夫家暴毆打，2022年8月間，她遭丈夫毆打恐嚇「不會讓妳活過這個禮拜」，魯女心生恐懼，趁丈夫熟睡之際，持石缽猛砸丈夫頭部、持刀刺丈夫頸部，最後割下其生殖器，造成丈夫死亡。案經法院審理，一審判刑8年，上訴二審，本月17日，高等法院召開延長羈押庭，魯女當庭請求解除羈押改交保，希望可以「抱抱兒子」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，魯女長期遭丈夫家暴毆打，21歲的兒子早已離家，2022年8月19日，魯女連續2天遭丈夫毆打，並被恫嚇「不會讓你活過這個禮拜」，魯女心生恐懼、遂萌生殺人犯意，於隔日凌晨，丈夫飲酒熟睡之際，先持石缽重擊丈夫頭部，又持菜刀朝丈夫頸部猛刺，最後割下丈夫生殖器，導致其身亡。魯女伴屍4個多小時後，清晨6點自行到派出所自首，檢警介入偵辦後，檢方聲押獲准，並依「家暴殺人」罪嫌提起公訴。
案經法院一審判決，判處魯女8年徒刑，執行完畢後驅逐出境；案件上訴二審高院，由於魯女羈押期限屆滿，17日，高院召開延長羈押庭，檢方表示，魯女為外國籍人士，且犯下殺人重罪，恐有逃亡之虞，建請法院延長羈押。而魯女則是當庭請求解除羈押改交保，表示很想念兒子、希望「抱抱兒子」。其辯護律師指出，魯女雖為外籍人士，但沒有資力可逃亡，請求法院予以交保。高院諭知候核辦，結束庭訊。
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