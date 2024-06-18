挑戰台灣小吃！韓啦啦隊女神嚇壞「炸烏龜？」 下秒變臉：不喜歡
富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」今年找來3位韓籍女神李雅英、李皓禎和南珉貞加入，而南珉貞因長相神似韓國女星朴敏英，又被粉絲封為「棒球場的朴敏英」。南珉貞除了姣好外貌，嘴巴更是出了名的挑食，她來台後不斷尋找最合胃口的食物，並將過程拍成vlog，這次南珉貞挑戰台灣在地小吃「炸蚵嗲」等美食，不僅將炸魷魚嗲誤認為烏龜肉，咬下去更瞬間變臉，坦言裡頭加入太多蔬菜，不喜歡味道。
記者賴禹妡／綜合報導
南珉貞日前在個人YouTube頻道上傳新影片，只見她到台灣郊區品嚐在地排隊小吃「炸蚵嗲」，挑戰吃炸菇類、花枝丸、炸魷魚嗲以及炸蚵嗲。挑食的她品嚐到炸香菇時，露出意外驚豔的表情，覺得味道非常好吃，直呼要留到最後再吃，其他品項則沒有特別喜歡。
有趣的是，南珉貞打開炸魷魚嗲的袋子時，當場被食物外觀嚇壞，詢問工作人員「這是烏龜嗎？」不斷驚喊「烏龜不能當食物吃啊！烏龜是動物啊。」南珉貞咬好幾口後才吃到魷魚，但也直接宣告放棄，坦言不喜歡炸魷魚嗲的味道，還整袋封印起來。
南珉貞最後表示，不知道是不是自己太挑食，認為這間小吃蔬菜類食物太多，不太合胃口。她目前還沒吃到喜歡的台灣美食，希望大家能推薦合她胃口的食物，「以後我要繼續在台灣生活，人家也需要喜歡吃的台灣食物，就算只有一種也好，下次一定能找到的。」