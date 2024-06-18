關乎靖國神社？網傳多家中國旅行社沒了送簽權 微博：核水比尿髒
有中國民眾近日在微博上貼出告示，聲稱日本駐廣州領事館通知位在廣東、深圳的11間旅行社，撤銷赴日旅遊簽證送簽權，消息隨後也獲得證實。由於本月初日本東京都千代田區的靖國神社，才遭到中國網紅「鐵頭」噴漆、撒尿，引發不少日本人不滿，因此也有人質疑此事與破壞靖國神社有關，但也有中國民眾認為，應該是有遊客在當地惹了什麼事，才會導致旅行社被拉黑。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
微博上流傳的通知書，顯示是發自日本駐廣州領事館，內容寫道：「以下旅行社（11間）已被本館撤銷赴日旅遊簽證送簽權。根據《中國公民赴日旅遊實施要點》規定的遊客募集原則，其所募集遊客的申請，本館也不予受理，請各旅行社注意」，但文內並未說明原因。
中媒《環球資訊》求證後，證明該通知「基本屬實」，也有廣東省民眾在微博上表示：「是真的，旅行社朋友也確認了」、「問了日本旅行社那邊的人，是真的」。
不少中國民眾直覺認為是與靖國神社的撒尿事件有關，打下：「一個愚蠢之人，危害極大」、「那貨功不可沒」、「那泡尿總要有人買單，很顯然不是日本人」、「這個事的影響還要持續一段時間」，並引發另一派人馬論戰回嗆：「小排核廢水比一泡尿污染幾百億倍。」
然而，也有人分析：「應該是因為有遊客黑在那邊吧，感覺鐵頭對日本人影響沒那麼大」、「應該不是鐵頭，是這幾個團體有欠費或協助其他違法事宜嗎」、「為什麼基本上全是廣東的？這鐵頭不會是廣州出簽吧。」