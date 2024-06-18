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羅志祥摟女性友人遭直擊！出門戴「1800萬名錶」　起底超狂行頭

▲羅志祥平時私人行程滿檔，喜歡穿戴名錶出門，日前還被撞見在街上摟著女性友人。（圖／翻攝自羅志祥IG）
▲羅志祥平時私人行程滿檔，喜歡穿戴名錶出門，日前還被撞見在街上摟著女性友人。（圖／翻攝自羅志祥IG）

記者朱祖儀／綜合報導

亞洲天王羅志祥睽違5年將在7月30日推出新專輯《舞狀元》，工作上忙碌的他，平時私底下行程也不少。近日他就被直擊搭乘邁巴赫車標的黑色廂型車出門，手上還帶著價值約1800萬新台幣的RICHARD MILLE手錶，看起來架式十足。此外，他日前到台北市松山區一間高檔餐廳用餐，走出門時還被直擊，身邊有2名女性友人陪同，走到一半他更摟住其中一人，看起來相當歡樂。

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據《CTWANT》報導，羅志祥在6月15日開著廂型車前往松山區一間親子餐廳，先是攙扶媽媽下車，身邊還有另一名男性長輩，原來是去參加經紀人小霜女兒的生日。活動中眾人看起來相當開心，羅志祥還面露誇張表情逗小孩開心，期間更捕捉到羅志祥突然對著媽媽比中指的畫面，表情還有些囂張，不過氣氛仍相當歡樂，他可能只是在開玩笑，期間還不時看到羅志祥跑到餐廳外面拍著自己手上戴著的名錶。

▲羅志祥也是《淚之女王》的粉絲。（圖／羅志祥臉書）
▲羅志祥日前穿戴千萬名錶去參加經紀人小霜女兒的生日派對。（圖／翻攝自羅志祥臉書）
此外，羅志祥在4月也被目擊到松山區一間高檔餐廳用餐，結束之後有2名女子一左一右陪在他身邊聊天，看起來關係很不錯，還有不少肢體接觸。過程中羅志祥還摟著其中一個女生，一行人相談甚歡，羅志祥聽到某個話題還忍不住噗哧一下，眾人道別後，他才搭乘邁巴赫車標的高級黑色廂型車離去。

據悉，羅志祥一直都很喜歡收藏名牌，其中有不少都是富豪級名牌Richard Mille的錶，他先前還曬出黃色笑臉「Smiley」聯名的手錶，該錶價值約4000萬，全球僅限量50支，日前羅志祥也到西班牙巴塞隆納參加瑞士名錶RICHARD MILLE舉辦的VIP活動。

除了手錶之外，羅志祥更是愛鞋成痴，上個月還在IG曬出多年來收藏的鞋子，看到他站在2面鞋櫃牆前面，身後滿滿都是潮鞋，許多看起來都價值不菲，他也笑說「鞋子不怕多，就怕我沒有」，更在留言區透露，至今擁有超過7000雙鞋，但有些都送人了，也有部分鞋子捐給偏鄉學校的學生穿。

近來羅志祥也正在籌備第13張專輯《舞狀元》，距離上張專輯睽違5年，這次發片日特別選在他45歲生日當天，這也是他出道滿30周年的重要之作。此外，羅志祥這次更親自擔任製作統籌、音樂總監，且參與6首歌的詞曲創作及音樂製作人，一切親力親為，往全方位音樂人之路邁進，也希望可以帶給歌迷更多驚喜。

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