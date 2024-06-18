伍佰當莫文蔚嘉賓也「被迫加班」！台上不忍了開嗆10字 歌迷笑翻
「搖滾天王」伍佰出道以來唱紅許多歌曲，包括〈挪威的森林〉、〈Last Dance〉、〈妳是我的花朵〉等，喜歡在演唱會上和粉絲的有趣互動，也讓人印象深刻。但沒想到他近日受邀到莫文蔚演唱會當嘉賓，準備要離開的時候，現場歌迷就忍不住大喊「加班加班」，就連一旁的莫文蔚也跟著起鬨，讓伍佰哭笑不得，還說「是她上班，又不是我上班」，頓時讓全場笑翻。
記者朱祖儀／綜合報導
近日莫文蔚在北京鳥巢舉行《大秀一場》演唱會，特別找來伍佰當作嘉賓，2人合唱讓全場歌迷聽得如癡如醉。不過正當伍佰準備下台時，現場歌迷卻突然大喊「加班！加班！」他聽到後隨即回應「下班，我要下班」，而一旁的莫文蔚見狀，也忍不住跟著笑著起鬨大喊「加班」，伍佰隨即指向莫文蔚，笑罵「是她上班，又不是我上班。」
不過最後寵粉絲的伍佰還是認命揹起吉他，繼續認真加班，並唱起〈堅強的理由〉，全場歌迷也跟著大合唱。事後這段逗趣片段瘋狂流傳，許多人看到都笑說，「太好笑了，一直被迫加班」、「我看是莫文蔚想下班」、「原來伍佰當嘉賓也可以玩加班」、「伍佰老師好寵粉啊，就算不想加班還是繼續唱」、「伍佰會變成受歡迎的嘉賓」。
事實上，伍佰和歌迷的有趣互動一直是他演唱會的特色之一，先前就有多個片段流出，看到他台上演唱經典歌曲，台下歌迷都會忘情合唱，現場宛如大型KTV，有時甚至都不用伍佰自己唱。此外，近來演唱會結束時，還有許多歌迷會熱情要求「加班」，有時伍佰會抗議「我已經下班，很久了！2個多小時了！」但仍有許多歌迷堅持加班，最後伍佰拗不過粉絲，都還是會重新揹上吉他繼續上班。