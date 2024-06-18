塞爾提克106：88宰獨行俠！總冠軍賽4:1封王　勇奪隊史第18座冠軍

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塞爾提克首節率先在主場打出氣勢，靠著防守悍將Jrue Holiday開賽的火燙手感，個人包辦全隊前6分得分，綠衫軍一直穩穩保持住領先優勢，不讓獨行俠有超前機會。其中他們也靠著強悍的團隊防守帶動進攻，迫使獨行俠在首節末段發生多次失誤，打出一波9：0攻勢，首節打完塞爾提克取得28：18的雙位數領先。
比賽來到第二節，雙方的攻勢你來我往，但還是塞爾提克的進攻略勝一籌，團隊不但在外圍能夠透過三分攻勢取分，陣中2大球星Jayson Tatum、Jaylen Brown也屢屢撕裂防線，造成獨行俠在防守端出現不小麻煩。暫停過後，輪到獨行俠找到進攻節奏，一度將比分差縮小至個位數差距，但綠衫軍很快回穩，反倒打出一波12：3的攻勢，半場打完塞爾提克仍以多達21分之差領先獨行俠。
易籃再戰後，獨行俠在第三節力拼追趕分數，但塞爾提克也不是省油的燈，持續將分差維持在15分差以上，一被追近就謹慎的喊出暫停，不給對手任何一絲機會，本節2隊的手感都不是太理想，獨行俠單節得到21分，綠衫軍則是得到19分，三節打完塞爾提克以86：67領先。
雙J此戰穩定輸出 塞爾提克終盼隊史第18冠
比賽來到決勝節，塞爾提克在領先分數夠多的情況之下，開始放慢進攻節奏，將比賽節奏控制在自己身上，同時Jayson Tatum再次串連起球隊攻勢，不僅屢屢切入禁要到分數，也透過助攻找到隊友空檔取分；至於獨行俠在客場就像是洩了氣的皮球，多靠著Luka Doncic、Kyrie Irving攻下分數，苦等不到其他人加入戰局，終場塞爾提克就以18分之差擊敗獨行俠，在主場正式以4：1封王，勇奪隊史第18座總冠軍。