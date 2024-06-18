共信-KY今上櫃「每股141.16元」　跨物種癌藥與中國60醫院合作

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共信-KY認為，然而，這些傳統治療方案往往因為對正常細胞的損害而限制了其應用的效率和範圍，他們所研發的PTS302在殺傷癌細胞的能力上與傳統的癌症治療方法如物理治療、放射治療和化學治療相比，同樣具有高度的效果，能夠有效地針對癌細胞進行治療，PTS302最大的不同之處在於對正常細胞的傷害極低，相較於傳統治療方式，其選擇性地針對癌細胞而非健康細胞，因此對正常細胞的損害大大降低。這一特性不僅提高了治療的精確度，也減少了副作用的風險，共信-KY所提供的創新治療方法，是透過支氣管鏡等方式將PTS302直接注射到病灶處，使癌細胞消融死亡並脫落，這正是醫學上一直努力的「精準醫療」。
在起效時間方面，共信-KY說明，PTS302的作用速度介於物理治療的快速和化療的慢速之間，這種中性的起效時間使得治療過程更容易控制，且能更好地管理患者的反應。此外，PTS302的設備要求低，這與放療和物理治療相比，意味著其在臨床應用上不僅更為靈活，也大幅降低了治療成本。整體而言，PTS302在癌症治療中展示了其對癌細胞的高度殺傷力和對正常細胞的低損害性，是一種精確度高且成本效益佳的治療選擇。
同時，共信-KY提到，PTS302透過影像定位輔助瘤內注射的方式，直接對癌細胞進行定向攻擊。這種方法有助於避免對正常組織的損害，並且對促進病患恢復和減少復發展示出了明顯的優勢。其客觀緩解率達到70.11%，證實了其治療的有效性和患者的高度耐受性。此外，對於正常組織的再生不造成顯著影響，進一步證明了其在安全性與有效性上的平衡。
放眼國際，共信-KY的藥證策略著眼於接受中國臨床數據的市場，以降低更多的開發成本，第一階段包括新加坡、馬來西亞、泰國等東南亞主要國家，及澳大利亞和日本等國家；第二階段則鎖定美國、歐洲、加拿大和紐西蘭等國家。總經理林懋元表示，共信將在站穩中國市場後，依序向外擴張，加速新藥的開發和商業化，進而造福更多為癌所苦的病患。