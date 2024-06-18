北台灣午後變天！明起「36度高溫」烤到週末 颱風恐在下週生成
近期在在台灣北方海面徘徊的梅雨鋒面，今（18）日依舊持續影響各地天氣，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天午後在各地山區、北部、東半部要注意短時間較大的雨勢，明（19）日開始太平洋高壓西伸增強，氣溫將越來越熱、降雨減少，正式進入「夏季型天氣」型態。
記者張志浩／綜合報導
吳聖宇則說明，今天白天，陸地上有比較旺盛的熱對流發展，包括各地山區、北部、東半部民眾，中午過後要記得攜帶雨具；今天各地溫度則是持續偏高，高溫普遍有攝氏32至34度或以上，戶外活動要做好防曬、多喝水預防中暑，台東地區更要注意焚風出現的可能性。
吳聖宇表示，明天隨著太平洋高壓逐漸西伸增強，台灣北方的梅雨鋒面向北遠離，天氣型態將會變得更像夏季「高溫少雨」的型態，明後天（6/19至6/20）上午，各地大致多雲，中午過後山區、北部、東半部有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，仍要小心局部單點較大雨勢，溫度持續偏高，各地高溫可達攝氏32至35度或以上。
吳聖宇提及，週五至週末（6/21至6/23）太平洋高壓勢力更強，天氣更為穩定，各地高溫普遍有攝氏33至35度或以上，出現攝氏36至37度等極端高溫的機會也明顯增加，因此週末期間若有安排假期戶外活動，一定要做好預防中暑以及防曬的準備，避免熱傷害的情況發生。
此外，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象》表示，美國及歐洲模式模擬顯示，南海有熱帶擾動正在醞釀，下週一（6/17）在南海有颱風生成的機會相當高，不過當時太平洋高壓正籠罩台灣，導引氣流將會往海南島以及廣東一帶，因此颱風即便形成也不會影響台灣。