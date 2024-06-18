113學年度分科測驗7月登場　今日下午5時截止報名

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大考中心表示，目前分科測驗的繳費方式當中，便利商店繳費期間已過，臨櫃（包含票據）繳費或匯款轉帳是到今日下午3時30分為止，另外自動櫃員機（ATM）、網路ATM繳費則於夜間12時為止。
完成報考分科測驗的考生，請在6月6日至6月18日，點選大考中心網站的113分科測驗「試務專區」，同步確認報名資料，至於集體報名考生，則須等待集體報名單位檔案傳輸完成即可確認。考生如需補正資料，是由集體報名單位上網更正，不過個別報名考生，請於報名期間自行上網補正。
大考中心提醒，身心障礙及重大傷病考生申請一般項目、輔具項目應考服務，一律使用網路申請，受理期間至今日下午5時截止，開放上網查詢審查結果日期則為7月5日。
另外如欲申請特殊項目應考服務貿的考生，而且曾於113學年度學測提出申請，並經審查通過，可於5月17日上午 9 時起至今日下午 5 時為止，點選中心網站「113 分科測驗試務專區」的「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」查詢 ，提出沿用、變更或新增需求。
大考中心表示，一旦考生的學測與分科測驗報名科目無法對應，或欲變更、新增特殊項目，請在分科測驗受理申請期間內依簡章第24頁規定，繳交應考服務需求表單，或以檢附事證等相關文件提出申請，之後可於6月25日查詢審查結果。
考生要是報名113學測期間沒有提出特殊項目應考服務申請，或未報名113學測，都須另至大考中心網站「113 分科測驗試務專區」的「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」，線上登錄 「特殊項目申請三項表件（應考服務需求表、在校學習紀錄表、診斷證明書）」 ，列印後以郵寄方式送至大考中心，作為審查依據。
考生若對特殊項目審查結果存有疑義，可於6月27日之前提出複審申請，至於結果公布日期則為7月5日，也請自行上網查覽。