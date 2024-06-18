遠百業績新高！現金股利1.6元　今年2家店開幕、未來持續展店

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遠百去年轉投資的遠東SOGO、愛買量販店、City’Super超市亦表現亮眼，遠東SOGO在升級商場環境與導入新商品等改裝效應下，業績及獲利持續成長；愛買則加強發展網購，推動營運成果改善；City’Super以高端品牌定位，精進服務品質，刺激業績成長。
隨著科技發展，消費者更習慣使用手機等數位工具，實體零售必須將數位便利性融入消費旅程，才能滿足顧客需求。目前遠百運用APP、POS機畫面，以及社群平台等多元管道，提供顧客豐富的消費訊息，未來會導入AI運算，將商場內的商品陳列做更明確的區分，並透過數位看板、APP及POS機推播給顧客適合的資訊，讓來遠百的顧客能夠感受數位工具帶來的便利性，體驗線上線下整合的客製化服務。
遠百積極投資各地開發機會，寶慶店已啟動改建，預計4到5年完成，並規畫在新北市TPARK園區再增新據點；遠東Garden City巨蛋店5月底登場，是台北市中心最大的購物商場；大陸重慶遠東城也於5月初試營運，每日80萬的客流基礎，將帶動大陸成長動能。展望未來，遠東百貨以「持續展店、強化體驗、數位轉型、創新管理、發展網購、永續經營」六大成長動能，朝向國際化百貨零售集團布局。