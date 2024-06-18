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遠百業績新高！現金股利1.6元　今年2家店開幕、未來持續展店

▲遠百股東常會通過去年盈餘每股配發現金股利1.6元，維持高現金股息殖利率。展望未來，今年兩家店開幕，未來持續各地展店。（圖／記者許家禎攝）
▲遠百股東常會通過去年盈餘每股配發現金股利1.6元，維持高現金股息殖利率。展望未來，今年兩家店開幕，未來持續各地展店。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

遠東百貨今（18）日舉行股東會，遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳親自出席。徐旭東表示，百貨零售現在很蓬勃很有趣，遠百有各式各樣的百貨型態、滿足所有客層，強調遠百在台灣有很好的架構，但公司要持續進化轉型。遠百去（2023）年合併營業額1350億元，每股盈餘1.95元，股東常會通過去年盈餘每股配發現金股利1.6元，維持高現金股息殖利率。展望未來，今年兩家店開幕，未來持續各地展店。

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遠東百貨股東會今日於北市國軍英雄館舉辦，遠百表示，百貨零售市場2023年迎來疫後復甦，遠百零售集團積極調整營運模式，展現強勁營運動能，遠東百貨業績更登上公司成立以來的歷史新高峰，帶動整個遠百零售集團在合併營業額、稅前淨利、稅後淨利等財務表現皆創下歷史新高點，交出亮眼的經營成績，為股東創造優異的投資報酬。

遠百去年轉投資的遠東SOGO、愛買量販店、City’Super超市亦表現亮眼，遠東SOGO在升級商場環境與導入新商品等改裝效應下，業績及獲利持續成長；愛買則加強發展網購，推動營運成果改善；City’Super以高端品牌定位，精進服務品質，刺激業績成長。

隨著科技發展，消費者更習慣使用手機等數位工具，實體零售必須將數位便利性融入消費旅程，才能滿足顧客需求。目前遠百運用APP、POS機畫面，以及社群平台等多元管道，提供顧客豐富的消費訊息，未來會導入AI運算，將商場內的商品陳列做更明確的區分，並透過數位看板、APP及POS機推播給顧客適合的資訊，讓來遠百的顧客能夠感受數位工具帶來的便利性，體驗線上線下整合的客製化服務。

遠百積極投資各地開發機會，寶慶店已啟動改建，預計4到5年完成，並規畫在新北市TPARK園區再增新據點；遠東Garden City巨蛋店5月底登場，是台北市中心最大的購物商場；大陸重慶遠東城也於5月初試營運，每日80萬的客流基礎，將帶動大陸成長動能。展望未來，遠東百貨以「持續展店、強化體驗、數位轉型、創新管理、發展網購、永續經營」六大成長動能，朝向國際化百貨零售集團布局。




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