618超商咖啡買一送一！全家拿鐵3杯130元「可寄杯」　7-11美式6折

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📍APP｜即起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾熱狗堡組合餐5組210元，8.4折（原價50元、特價42元）
◾台鹽海洋鹼性離子水，8.1折（原價29元、特價24元）
◾純粹喝熟藏奶茶，8.1折（原價35元、特價29元）
◾立頓培茶奶茶，7折（原價30元、特價21元）
◾茶裏王濃韻奶茶，7折（原價25元、特價18元）
📍門市｜6月12日至6月25日
◾寒天甘蔗檸檬49元，7.5折（原價65元）
◾夏芒粉角青茶49元，7.5折（原價65元）
📍門市｜6月12日至7月9日
◾紅柚椰果紅茶49元，7.5折（原價65元）
◾紅柚椰果白烏龍茶49元，7.5折（原價65元）
📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折
🟡7-ELEVEN
📍APP｜6月12日至6月18日
◾楊枝甘露2杯120元，6.2折，原價85元、特價60元
◾西西里檸檬氣泡咖啡／西西里檸檬咖啡任選2杯99元，6.2折，原價80元、特價50元
📍APP｜6月15日至6月21日
◾特大杯美式17杯666元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾特大杯拿鐵14杯666元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯精品美式／拿鐵任選11杯666元，6.7折（原價90元、特價61元）
◾香鑽水果茶15杯666元，6.3折（原價70元、特價44元）
📍門市｜6月12日至6月25日
◼️CITY CAFA特大杯系列第2杯半價，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾特大杯美式第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）
◾現萃茶純茶系第2杯6折，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾冰英式紅茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）
◾冰四季春青茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾冰皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）點此連結
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）點此連結
◾冰珍珠奶茶加18元多1杯，6.5折（原價60元、特價39元）點此連結
◾特大杯冰一顆檸檬青茶加18元多1杯，6.5折（原價60元、特價39元）點此連結
◾特大杯冰一顆檸檬紅茶加18元多1杯，6.5折（原價60元、特價39元）點此連結
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡加18元多1杯，6.1折（原價80元、特價49元）點此連結
🟡OKmart
📍門市｜即起至6月23日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即起至6月17日
◾西西里咖啡單杯7折（原價65元、特價46元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至6月23日、每逢周五六日
◾特濃美式5杯165元，6折（原價55元、特價33元）
◾特濃拿鐵5杯225元，6.9折（原價65元、特價45元）