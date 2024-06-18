賴清德聲望重挫9.8個百分點！專家分析4原因：流失近200萬人支持

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和上個月相比，可清楚發現，贊同賴清德處理國家大事方式的人大幅減少9.8個百分點，不贊同的人略增0.2個百分點。這一來一往，使得贊同他處理國家大事方式的人比不贊同的人雖仍多出22.6個百分點，但和上個月相比，已減少10個百分點。這是一個巨大的、值得憂慮的轉變。在台灣，一個百分點代表19.5萬人，10個百分點代表近200萬人；上任不到一個月，流失近200萬人支持，是一個嚴重的警訊。
游盈隆分析，近一個月賴清德社會支持基礎的流失主要原因至少有四：第一，內政問題難解。近期在野黨主導的國會改革行動，造成朝野關係緊張、國會議事衝突頻傳、行政院提覆議案讓行政立法衝突浮上台面、政黨紛紛走上街頭訴諸群眾、政局動盪、人心不安。第二，議程設定失靈。新總統剛上任，日理萬機，但沒有提出讓人民有感的重大改革行動，欠缺議程設定能力，迄未展現卓越國家領導能力，無法主導政治議程，反而任由藍白在野黨主導議題引領風潮。
游盈隆續指，第三，賴清德兼民進黨主席，必須同時處理國政與黨務，有時很難兩全，尤其在政黨惡鬥時。6月12日，當他在民進黨中央要求中常委捍衛黨的立場，鼓勵黨下鄉宣講時，他是民進黨主席，他是政黨領袖，看在人民眼中，自然會疏離許多原本有意挺他的在野黨支持者和中性選民。第四，新內閣剛上路，即遇上國會改革風暴，尚無亮麗表現。再加上若干部會狀況 不少，屢成媒體議論焦點，如內政部、經濟部、海委會等等。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設 計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年6月11-13日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意 基金會（TPOF）。