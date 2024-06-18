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賴清德聲望重挫9.8個百分點！專家分析4原因：流失近200萬人支持

▲最新民調顯示，賴清德上任第一個月，只獲不到半數人民的支持，聲望與上月相比，大幅下降9.8個百分點。（圖／總統府提供）
▲最新民調顯示，賴清德上任第一個月，只獲不到半數人民的支持，聲望與上月相比，大幅下降9.8個百分點。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

總統賴清德上任至今已快1個月，台灣民意基金會針對其聲望進行民調，結果顯示，4成8民眾大致贊同賴清德總統處理國家大事的方式，2成6不贊同，這代表賴清德上任第一個月，只獲不到半數人民的支持，與上月相比，大幅下降9.8個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆也分析近一個月賴清德社會支持基礎的流失主要4原因。

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台灣民意基金會最新民調結果顯示，針對賴清德處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，有19.6%非常贊同，28.6%還算贊同，16.1%不太贊同，9.5%一點也不贊同，17%沒意見，8.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，4成8大致贊同賴清德處理國家大事的方式，2成6不贊同，1成8沒意見，8.3%不知道。這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，賴清德上任第一個月，只獲不到半數人民的支持。同時，因「總統職務表現不贊同率」 (Presidential Job Disapproval Rating）25.6%，維持在低檔，讓他此刻還倘佯在舒適圈，感覺不到立即的壓力。

和上個月相比，可清楚發現，贊同賴清德處理國家大事方式的人大幅減少9.8個百分點，不贊同的人略增0.2個百分點。這一來一往，使得贊同他處理國家大事方式的人比不贊同的人雖仍多出22.6個百分點，但和上個月相比，已減少10個百分點。這是一個巨大的、值得憂慮的轉變。在台灣，一個百分點代表19.5萬人，10個百分點代表近200萬人；上任不到一個月，流失近200萬人支持，是一個嚴重的警訊。

游盈隆分析，近一個月賴清德社會支持基礎的流失主要原因至少有四：第一，內政問題難解。近期在野黨主導的國會改革行動，造成朝野關係緊張、國會議事衝突頻傳、行政院提覆議案讓行政立法衝突浮上台面、政黨紛紛走上街頭訴諸群眾、政局動盪、人心不安。第二，議程設定失靈。新總統剛上任，日理萬機，但沒有提出讓人民有感的重大改革行動，欠缺議程設定能力，迄未展現卓越國家領導能力，無法主導政治議程，反而任由藍白在野黨主導議題引領風潮。

游盈隆續指，第三，賴清德兼民進黨主席，必須同時處理國政與黨務，有時很難兩全，尤其在政黨惡鬥時。6月12日，當他在民進黨中央要求中常委捍衛黨的立場，鼓勵黨下鄉宣講時，他是民進黨主席，他是政黨領袖，看在人民眼中，自然會疏離許多原本有意挺他的在野黨支持者和中性選民。第四，新內閣剛上路，即遇上國會改革風暴，尚無亮麗表現。再加上若干部會狀況 不少，屢成媒體議論焦點，如內政部、經濟部、海委會等等。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設 計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年6月11-13日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意 基金會（TPOF）。

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