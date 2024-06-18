房間內富士山看到飽！日本5間河口湖飯店推薦　還有私人露天風呂

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五星級的「虹夕諾雅富士飯店」，是日本首座豪華露營度假村，不僅每間房間皆有令人心之嚮往的超大獨立露台，可將富士山全景與河口湖風光盡收眼底，由於鄰近富士山北麓的地理優勢，提供旅客許多獨特的戶外體驗，包含森林散步、露營、瑜珈等，輕鬆入住享受大自然的千變萬化。房價約在每晚2萬5千元(不含早餐)以上。
📍秀峰閣湖月 - 全房型面湖正對富士山，景觀足浴和Happy Hour多重享受
2023年全新裝修的「秀峰閣湖月」，全房型面湖正對富士山，對面更是知名的楓葉季紅葉迴廊；不僅設有無邊際感的富士山景觀足浴露台，下午3時至6時還提供Happy Hour免費飲品，不管是一邊泡足浴或品咖啡都能飽覽無敵富士山山景。房價約在每晚2萬元（含早餐與晚餐）左右。
📍馥府 河口湖 - 私人露天風呂與唯美玻璃陽台，最精緻的賞富士體驗
「馥府 河口湖」擁有綠意盎然的的木質調設計，營造舒心放鬆氛圍。房間不僅配有玻璃陽台可欣賞富士山美景，更有私人露天風呂，讓旅客在房內即可邊泡湯，邊眺望富士山與河口湖的美景。房價約每晚1萬元(不含早餐)以上。
📍湖山亭產屋 - 濃厚日式風設計，多種溫泉浴場賞富士山倒映
「湖山亭產屋」從禪意大廳到房內榻榻米設計，充滿濃厚的日式風情，除了擁有正對富士山的無敵景觀，更提供4種溫泉浴場，包括室外和室內浴池、寢湯、座湯及桑拿等，部分房間還配有私人露天風呂，讓旅客沉浸於溫泉的同時，飽覽富士山倒映於河口湖的迷人景色，晚餐則有A5和牛火鍋或懷石料理供選擇。房價約在2萬4千元（含早餐）左右。
📍拉維斯塔富士河口湖度假村 - 在法式城堡賞富士山大景，私人湯屋免費體驗
擁有南法普羅旺斯風情的「拉維斯塔富士河口湖度假村」，外觀採用法國城堡設計，幾乎所有房型皆能看到富士山與河口湖的美景，部分房間亦配有私人露天溫泉浴池及陽台。除了大浴場，更設有可預約的免費湯屋，每間風格獨特，包括竹風呂、紅磚風呂、石風呂和椅子式岩盤浴等供旅客選擇。房價約在每晚1萬元（不含早餐）以上。
另外，哈日族去日本旅遊時應該都有喝過的日本限定版養樂多「養樂多Yakult 1000」，在當地很受歡迎，造成搶購。Yakult 1000之所以讓日本消費者信任與推崇，主要是源自於Yakult 1000所使用的養樂多代田菌所擁有的科學性及保健性。此菌種也被應用在由日本養樂多研發、臺灣銷售的「新養樂多」，業者標榜成分中除了養樂多代田菌外，更添加由日本養樂多中央研究所自行研發的專利半乳寡糖(益生質)及水溶性膳食纖維。新養樂多（4瓶裝）宣告，即日起開始在全聯福利中心全面上架。