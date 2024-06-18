民眾黨慘了！最新支持度曝光 大選後支持者流失近160萬人
台灣民意基金會今（18）日公布最新民調，針對政黨支持度部分，依序為民進黨37.4%、國民黨17.8%與民眾黨14.3%，此民調傳達清楚訊息，為民進黨不僅為台灣支持度最高政黨，社會支持規模更超過藍白總和，而從2024大選過後，藍白支持度分別下滑7.4%與8.2%，經計算推估國民黨過去5個月共流失144.3萬支持者，而民眾黨流失共159.9萬支持者，速度和規模驚人。
記者陳威叡／台北報導
台灣民意基金會今日公布最新民調，依序為民進黨37.4%、國民黨17.8%與民眾黨14.3%，此民調傳達清楚訊息，為民進黨不僅為台灣支持度最高政黨，社會支持規模更超過藍白總和，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現明顯變化，民進黨維持既有的規模，國民黨下滑2.7個百分點，民眾黨下滑3.9個百分點，中性選民激增7.7個百分點。
此外，2024大選過後5個多月，整體政黨競爭態勢已經出現相當大變化，民進黨支持度從30.5%一路上揚6.9個百分點，而國民黨與民眾黨雖在國會呼風喚雨，甚至打趴民進黨，但社會支持度卻各自下滑 7.4和8.2個百分點。這的確 是一個很奇特的現象。根據中選會資料，2024總統選民一個百分點以19.5萬計，國民黨在過去5個月共流失144.3萬支持者，而民眾黨流失共159.9萬 支持者，速度和規模都很驚人。