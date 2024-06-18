梧桐妹上衣「正面開3個大洞」 賈靜雯一滑到照片反應曝光
賈靜雯大女兒梧桐妹（Angel）19日將迎來19歲生日，行事作風忠於自己的她，不僅鼻子、舌頭和嘴唇穿環，衣著布料也越來越少，她近日在IG、Threads上傳穿開洞衣的照片，小露酥胸，賈靜雯被發現按讚，力挺愛女的前衛風格。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的相片，梧桐妹看似在餐館座位上自拍，她化厚重眼妝，戴鉚釘頸圈，穿一件黑色細肩帶上衣，胸口到上腹部採開3洞設計，上圍微微露出，大走龐克路線，許多粉絲給予好評：「哇，好辣啊」、「哈哈！好看，小小性感耶」、「帥妞」、「美美的～這就是青春之力！」
不過也有不少人持不同看法，質疑梧桐妹的審美和尺度，「嘴巴怎麼長了一個金屬環...」、「愛玩也要好好保護自己！」雖然評價褒貶不一，賈靜雯依舊做最支持女兒的媽媽，點讚該張照片。
對於梧桐妹的造型風格，賈靜雯先前受訪，坦言一開始難以接受，「我的個性某個部分比較保守，但後來我了解到現在年輕人的世界，其實用不同的眼光去理解他們的時候，好像很多事情都沒有什麼了，就會都能接受，也會跟她討論什麼樣的方式是好看的，怎樣的美感，我要理解她，她也要理解我，這是一個滿好的親子溝通。」