「台灣最強高中生」Ray有多狂？震撼同框金卡戴珊　還出現在她IG

梧桐妹上衣「正面開3個大洞」　賈靜雯一滑到照片反應曝光

▲梧桐妹（中）穿挖洞上衣，媽媽賈靜雯一滑到照片當下反應曝光，左為繼父修杰楷。（圖／梧桐妹IG）
▲梧桐妹（中）穿挖洞上衣，媽媽賈靜雯一滑到照片當下反應曝光，左為繼父修杰楷。（圖／梧桐妹IG）

記者楊穎軒／綜合報導

賈靜雯大女兒梧桐妹（Angel）19日將迎來19歲生日，行事作風忠於自己的她，不僅鼻子、舌頭和嘴唇穿環，衣著布料也越來越少，她近日在IG、Threads上傳穿開洞衣的照片，小露酥胸，賈靜雯被發現按讚，力挺愛女的前衛風格。

我是廣告 請繼續往下閱讀
曝光的相片，梧桐妹看似在餐館座位上自拍，她化厚重眼妝，戴鉚釘頸圈，穿一件黑色細肩帶上衣，胸口到上腹部採開3洞設計，上圍微微露出，大走龐克路線，許多粉絲給予好評：「哇，好辣啊」、「哈哈！好看，小小性感耶」、「帥妞」、「美美的～這就是青春之力！」

▲梧桐妹穿搭尺度有所突破，賈靜雯按讚力挺女兒。（圖／梧桐妹Threads）
▲梧桐妹著開洞裝，穿搭尺度有所突破，賈靜雯按讚相挺。（圖／梧桐妹Threads）
不過也有不少人持不同看法，質疑梧桐妹的審美和尺度，「嘴巴怎麼長了一個金屬環...」、「愛玩也要好好保護自己！」雖然評價褒貶不一，賈靜雯依舊做最支持女兒的媽媽，點讚該張照片。

對於梧桐妹的造型風格，賈靜雯先前受訪，坦言一開始難以接受，「我的個性某個部分比較保守，但後來我了解到現在年輕人的世界，其實用不同的眼光去理解他們的時候，好像很多事情都沒有什麼了，就會都能接受，也會跟她討論什麼樣的方式是好看的，怎樣的美感，我要理解她，她也要理解我，這是一個滿好的親子溝通。」

▲梧桐妹行事風格忠於自我，輿論呈現兩極看法。（圖／梧桐妹IG）
▲▼梧桐妹行事風格忠於自我，輿論呈現兩極看法。（圖／梧桐妹IG）
▲▼梧桐妹行事風格忠於自我，輿論呈現兩極看法。（圖／梧桐妹IG）
▲▼梧桐妹行事風格忠於自我，輿論呈現兩極看法。（圖／梧桐妹IG）
▲賈靜雯（右）曾經在節目上落淚，指有了梧桐妹之後，才知道自己可以那麼堅強。（圖／梧桐妹IG）
▲賈靜雯（後）曾經在節目上落淚，指梧桐妹來到世上之後，才知道自己可以如此堅強。（圖／梧桐妹IG）

梧桐妹同框後媽！名模林若亞消失7年後大素顏現身　繼母女超親熱

梧桐妹致敬《咒術迴戰》兩面宿儺！公開臉上大片紋身照　粉絲嚇壞

賈靜雯16歲清純校花照出土！合體「大咖男神」被瘋傳：顏值沒變過

一粒顏值堅不可摧！死亡角度「竟沒雙下巴」　鼻孔瞪人還是好仙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代