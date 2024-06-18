吳宗憲女兒咖啡廳遭砸！2男嗆「不滿主持風格」 遭檢方依法起訴
今年3月間，吳宗憲次女吳則含，於台北市東區敦化南路、經營的咖啡「無聊咖啡AMBI-CAFE」，遭2名男子持棒球棒砸店，警方循線逮捕涉案的彭姓、黃姓男子，2男落網後，先是辯稱與店家有消費糾紛，之後又改口說「不滿吳宗憲主持風格」，檢警介入偵辦後，發現並無其他人涉入，18日依毀損、恐嚇公眾等罪，起訴的彭姓、黃姓男子。
記者林盈君／綜合報導
據了解，案發當天，彭姓、黃姓男子涉嫌持球棒等物，前往「無聊咖啡AMBI-CAFE」砸店，過程中並大喊「吳宗憲還錢」，犯案後逃逸並丟棄球棒，店內員工隨即報警處理。北市大安分局獲報後展開追查，鎖定涉案人身分，循線逮捕彭姓、黃姓男子。
2男落網後，先是辯稱與店家有消費糾紛，之後又改口說看到吳宗憲的節目，不滿其主持風格，才會持球棒前往砸店，共毀損店內物品約20萬元。檢警介入偵辦後，釐清並無其他人涉案，18日依恐嚇公眾、毀損等罪將2人起訴。
※【NOWnews 今日新聞
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